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不是魚骨！他吃蒸魚超怕「1暗器」：曾咬斷牙　一票人狂點頭

▲▼蒸魚。（圖／CFP）

▲蒸魚料理中經常加入「破布子」來提味。（圖／CFP）

網搜小組／閔文昱報導

台灣南北都有種植的「破布子」（又稱樹子），經常會被拿來做蒸蛋、蒸魚等料理，不過若是沒有去籽，勿咬恐怕會對牙齒造成一大傷害。對此，有網友分享，他小時候曾因為吃到沒去籽的破布子，乳牙當場裂了一塊，長大後才知道原來家人也有類似經驗。貼文一出，引發不少網友共鳴。

一名網友在Dcard發文分享，他的媽媽近日到某知名連鎖飯包店購買樹子蒸魚便當，仔細一咬發現店家已經事先幫忙去籽，相當貼心。不過這也讓他想到，國小和破布子初次邂逅時，是看到阿嬤煮的蒸蛋，本以為很軟，殊不知大口一咬才發現裡面有破布子，也導致乳牙直接裂了一小塊。

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▲原PO透露，曾因為咬到破布子斷牙。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO透露，曾因為咬到破布子斷牙。（圖／翻攝自Dcard）

原PO透露，他到了高中時，某次也意外得知叔叔曾因為吃水蓮咬到破布子牙齒裂開，還因此看牙醫補牙花了不少錢，讓他不禁感嘆「破布子雖然鹹甜鹹甜的很下飯，但是籽真的非常硬，煮破布子有去籽，肯定可以參加好人好事代表！」

貼文一出，瞬間吸引不少網友認同表示「小時候蠻喜歡啃破布子的，但長大後也常常被攻擊」、「很陰險的食物！我也被攻擊過」、「籽超硬+1」、「從小到大都不懂為什麼菜裡要放這種暗器，都會被我挑掉，原來它味道好吃嗎」、「好吃是好吃，但是籽真的很煩」。

▲原PO透露，曾因為咬到破布子斷牙。（圖／翻攝自Dcard）

▲破布子。（圖／翻攝自Dcard）

另外，也有網友分享類似經歷「小時候被破布子暗算過，破布子直接被我乳牙咬成兩半，而我的乳牙也裂成兩半」、「我媽小時候超愛破布子煎蛋，但正常人都是去籽的破布子煎蛋，我媽很愛用未去籽的，後來煎著煎著，每個人被攻擊過，就不吃那道了」、「點水蓮裡面都有這個…原本不知道是什麼，第一次吃直接咬下去，聽到碎掉的聲音，幸好是那個破東西」。

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