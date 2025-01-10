200萬卡友注意！好市多「好多金快折抵」　她曝期限：點數直接歸0

▲好市多「多利金」折抵期限只到2月28日。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

200萬張好市多聯名卡卡友注意！一名女網友熱心提醒，即起在好市多結帳，好多金能全額折抵消費，或是折抵年費也可以，只到2月28日止，提醒會員們可趁這波「無痛採買年貨」。對此，官方粉專也強調，若好多金未使用完，將在4月1日自動失效。

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，今天到賣場採購用品，櫃台人員主動詢問「要不要折抵好多金」，當下她一時嘴快回不用，等到結完帳才發現講錯了，照理應該要折抵消費，於是趕緊反問店員好多金的使用規則。

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店員說明，好多金可以現折，當次沒用完，後續可以折抵年費，值得注意的是期限只到今年2月28日，假設年費折抵完還有多餘的好多金未使用，一旦過期就會直接歸零。

對此，原PO自嘲「我覺得我可能會一路忘了用，直接放超過2月28日」，因此趕緊把這消息分享給大家，加上之前看過社團網友的好多金都千位數起跳，剛好可以趁這波折抵活動「無痛採買年貨」。

底下網友回應，「昨天剛折完1900元」、「今天早上去折了4千多元」、「好多金拿去折抵年費了」；有內行提到，「通常我會2月開始再全額折抵，因為假設你現在今年1月消費折抵完還有剩餘金額要付，所產生的好多金，期限還是到今年3月底就會歸零，等於你2月還是要再去賣場折抵一遍」。

關於好多金折抵規則，官網指出「台灣Costco會員年費（含富邦Costco聯名卡代繳會員年費）不限期間。以富邦Costco聯名卡代繳會員年費時一律先折抵好多金。」

此外，好市多官方粉專也進一步說明，好多金全年都可折抵會員年費，2025年1月1日至2025年2月28日開放折抵店內消費，未限制折扣比例，有多少折多少；線上購物及加油站目前無開放折抵，並再次提醒會員們，於2025/1/31止累積之好多金，如未使用完將於2025/4/1起自動失效。

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