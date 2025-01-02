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新人才做1個月！離職前「休光病假事假」　網吵翻：整頓職場

▲面試,工作。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲新人只做1個月，想在離職前，把病假、事假全請完。（示意圖／Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「新進同仁太猛了！」一名女網友透露，新人工作1個月就提出離職，主因是不想面對人群，加上不會騎車，此外對方想在閃人之前，休光該有的事假與病假，此舉讓原PO感到十分訝異。文章曝光後，網友則回應，「哪來的想法要把病假請完？」「年輕人整頓職場」。

一名女網友在Dcard表示，去年12月來了好幾位新人，然而試用期都還沒過，其中一人已向主管提離職，原因是他不會騎車，也不想面對人群，預計只做到1月10日。

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不過原PO感到訝異的是，這位新人還詢問人資單位相關福利，「想把他應有的休假、事假病假請完再走人」。

原PO進一步透露，上班時間是早8晚5，午休1時，周休六日與見紅就休，除了有狀況才會輪班，也不會讓新人加班。對此，原PO直呼，這位新人的行為好勇敢，假若今天換作是她，絕對不敢去問，因此好奇大家怎麼看。

底下網友紛紛曝看法，「哪來的想法要把病假請完？」「我要離職前也會找HR再確認一下，未休完的假等等相關的事，這本來就是自己的權益，為何不能詢問？」「反而是會在背後議論新人的阿姨們比較可怕...老人味挺重的」、「年輕人整頓職場」、「前幾天面試，也是遇到老闆說，前一位工程師說自己有社恐，不敢接觸人所以無法完成工作」、「待退的最大啊！離職前把不爽主管、公司的事情都捅出來的也大有人在啊」、「這位幾歲啊」。

原PO回應，新人大概30多歲，「可能家庭環境還不錯，才會跟老闆說他不喜歡跑外面也不想跟客戶溝通，單純想做行政」。

另有網友分享遇到奇葩同事，「想到前公司同事，他家是真的有錢，自己也有一間店，都買很多車擺在家，他苦做一年多開始放飛自我，只要他負責的事情做完，就會開始請假，全部假請光，還放話連生理假也要請！請假理由最好笑的是『雨下太大不想上班』，主管直接說他開車去載他，快笑死」。

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