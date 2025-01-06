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參加公司尾牙要付700！菜鳥驚喊「這是常態？」過來人曝悲慘經歷

▲▼尾牙,春酒,聚餐,大餐。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲很多公司都有舉辦尾牙活動。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

最近許多公司舉辦尾牙，犒賞員工、團隊一年的辛勞。不過，一名剛出社會的菜鳥抱怨，她今年第一次參加公司尾牙，卻被通知因為尾牙經費不足，每人須自行補貼700元左右的經費，讓她相當傻眼，好奇「尾牙需要自己貼錢嗎？」貼文一出，引發熱議。

一名女網友在Dcard發文表示，她去年剛畢業入職新公司，最近公司要舉辦尾牙，卻被通知因為經費不足，選定的餐廳需要每人自行補上700元左右，而她一方面認為若是經費不足，大可以選預算內的餐廳或是說乾脆不要舉辦，但一方面又因為是身為職場菜鳥，不敢拒絕，只能無奈求問「這樣的情況在一般公司裡面是常態嗎？」

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▲▼尾牙,婚宴,喜宴,婚禮,流水席,辦桌。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

貼文一出，不少網友紛紛直言「沒有聽過尾牙還要自己補金額的... 通常公司都會調查員工會不會出席吧，700不是小數目欸，勇敢拒絕」、「抱歉我的認知是，那叫員工聚餐不叫尾牙」、「自己貼錢什麼鬼，下班還要看到同事已經心很累了還要花錢受罪？」、「你這個還要貼錢的比沒尾牙也沒補助的慘，700不如拿去買自己喜歡吃的」。

此外，還有網友分享，「這不算什麼，有聽過升遷升一個坎還要自己貼錢貼5000的嗎？還是大公司哦」、「200去三媽吃，500是拿來抽獎的，我女朋友去年就這樣，然後都很尷尬，還好老闆臉皮很厚，整場還能侃侃而談，畫大餅業績起來後，要開始擴展分店，在座的都是未來的幹部，然後結束後還敢再約錢櫃唱歌（當然又是各付各的），但都老闆的個人演唱會，沒喝酒的人也要算（她滴酒不沾），真的是爛老闆」。

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