蠟筆小新粉看過來！3款過年「必買好物」陪你新春開心迎好運

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新年新氣象，怎麼能少了小新帶來的驚喜？，在充滿祝福與喜悅的時刻，這幾款蠟筆小新新春限定好物絕對會是你不能錯過的選擇！彙整了今年過年的三款新春必備好物，讓小新送給你幸運和溫暖的同時一起迎接2025年，也讓新的一年擁有更多的驚喜與歡樂。

蠟筆小新 開運造型保溫袋





▲超實用又超可愛的保溫袋萌翻網友！（圖／翻攝網友貼文）

寒冷的冬天怎能少了超實用又超可愛的保溫袋？新的一年好來牙膏在全聯推出品牌最經典薄荷口味的超氟強化琺瑯質牙膏組合，以盲盒的方式隨機贈送一款蠟筆小新造型保溫袋，三款專屬寓意，暖心又好運！

涼辰吉時：戴著橘子帽的小新，萌出新高度，好運滿滿！

好來氣旺：紅色包裝配上鳳梨圖案，年味十足，旺氣來襲！

隱藏款（好事花生）：穿著花生衣服的小新，稀有款限定，快來試試手氣！品項不僅實用還融入蠟筆小新的幽默靈魂、讓人每次看都忍不住會心一笑～無論是裝購物、熱食，還是熱飲，瞬間升級你的 冬日幸福感！





▲穿著花生衣服的小新，是稀有款限定！（圖／翻攝好來牙膏臉書官網）

抽完可愛的蠟筆小新保溫袋還不夠嗎？別急，好來牙膏有加碼好禮活動，讓你過年前手氣大爆發！凡購買指定超氟強化琺瑯質牙膏品項的朋友們即可參加登錄發票活動，有機會獲得Apple AirPods 4或蠟筆小新造型周邊好禮們，如果幸運買到隱藏款「好事花生」，還有機會加碼多抽iPhone 16跟蠟筆小新造型手機殼，讓你的新年從手氣好開始，禮品到手歡喜一整年！快趁著過年前，買好牙膏，抽好禮，不僅實用還超值！2025的好運就從這一刻開始～ 全聯限定，快去購入吧！

蠟筆小新 驚喜包





▲7-ELEVEN推出專屬蠟筆小新系列的限量驚喜包，共有三個價格組合！（圖／翻攝7-ELEVEN臉書官網）

每年超商福袋就是人們爭相購買的一個趣味禮包，今年7-ELEVEN推出專屬蠟筆小新系列的限量驚喜包，共有三個價格組合； 1,888元的Traveler's Choice 28吋經典行李箱跟線條防撞行李箱， 每款皆附6組抽獎序號抽指定專屬獎項；1,699元為Giaretti珈樂堤11L微電腦氣炸烤箱每款皆附5組抽獎序號抽指定專屬獎項；1,499元為Giaretti珈樂堤IH觸控變頻電磁爐，每款皆附4組抽獎序號抽指定專屬獎項。尤其是行李箱結合了可愛俏皮的蠟筆小新圖案，在滿足收納需求的同時，還能成為旅行中最亮眼的焦點，無論是外觀還是功能，都能為過年之旅增添不少色彩。

蠟筆小新 造型餅乾禮盒





▲京田製菓新推出的蠟筆小新超可愛造型餅乾禮盒，每一塊餅乾都巧妙呈現蠟筆小新經典的卡通形象。（圖／翻攝京田製菓kyoda臉書官網）

每年過年送禮成為了每個人心中的一大課題，尤其是家中有小孩的家庭，送禮的選擇就更加難以抉擇。京田製菓新推出的蠟筆小新超可愛造型餅乾禮盒，每一塊餅乾都巧妙呈現蠟筆小新經典的卡通形象，不僅選用天然奶油、不添加防腐劑與人工色素從外觀到口感，每一個細節都蘊含著滿滿的心意。無論是搭配茶飲，還是作為小點心，都是極佳的選擇，無論是大人還是小朋友，都能感受到那份來自小新帶來的歡樂氛圍。

除此之外裝餅乾的造型鐵盒也是巧思之一，不僅吃的開心還可以變成小新鐵粉的收納小盒子，讓這份可愛又美味的禮盒陪伴你度過歡樂的春節，與蠟筆小新一起迎接2025年，享受每一個甜蜜的時刻。

從蠟筆小新保溫袋、驚喜包到餅乾禮盒，每一款產品不僅充滿實用性，更帶來了濃濃的祝福和歡樂，趕快加入蒐集蠟筆小新系列好物的行列，讓這些好物一起迎接2025年的更多驚喜與歡樂！