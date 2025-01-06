新年快樂！LINE「8款免費貼圖」限時下載　蠟筆小新、御茶貓賀新春

▲示意圖，與本文無關。（圖／網友茉莉提供）

記者周亭瑋／綜合報導

近日，LINE官方一口氣推出8款免費貼圖，包括Bubble2 × 蠟筆小新、流浪狗勾等，還有超應景的「財蛇到」、「御茶貓招好運賀新春」，快把握時間下載吧！

財蛇到新光三越｜下載請點

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使用效期：180天

台灣飛利浦×某人日常2025新年好運到！｜下載請點

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使用效期：90天

御茶貓招好運賀新春｜下載請點

下載期限：2025年2月23日

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使用效期：180天

郵政寶寶×波波鴿-大貼圖繪本風聯"萌"出擊！｜下載請點

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Bubble2×蠟筆小新合作活動第3彈｜下載請點

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使用效期：90天

LINE購物 夯話題×倉鼠先森與朋朋｜下載請點

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LINE旅遊 × 流浪狗勾｜下載請點

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LINE購物 × 潦草小狗｜下載請點

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