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bb.q CHICKEN「過年限定餐」開賣！加碼送五花肉肉包起來半價券

▲▼bb.q CHICKEN推春節限定「蛇麼攏呷餐」。（圖／業者提供）

▲bb.q CHICKEN推春節限定「蛇麼攏呷餐」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

搶攻農曆春節商機，韓式連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」即日起推出新春限定套餐「蛇麼攏呷餐」，內含炸雞、韓式料理、起司球等美食，限時下殺93折；更針對會員豪撒「五花肉半價券」，只要129元就能吃到。

bb.q CHICKEN即日起至3月2日打造新春限定「蛇麼攏呷餐」，內含調味炸雞2份（蜂蜜蒜味／韓式甘醬／起司／辣味燒肉／川麻椒香+40元口味5選2）、韓式料理1份（泡菜海鮮披薩／柚香鮮蝦披薩／五花肉肉包起來任選）、馬西搜唷起司球1份及汽水2罐（百事可樂／七喜任選2），優惠價1168元，較原價打出93折優惠，套餐適合3至4人食用，提醒芝山店、中友百貨店無販售泡菜海鮮披薩、柚香鮮蝦披薩。

▲▼全餐國際餐飲優惠券。（圖／業者提供）

▲只要於門市消費就送全餐國際餐飲優惠券1張。

針對享聚卡更加碼送「五花肉半價券」，至1月19日前凡至門市消費滿399元並刷享聚卡APP會員條碼，就送「五花肉肉包起來半價優惠券」1張，特價只要129元，並開放於1月25日至2月2日過年期間使用；至2月2日前凡在門市內用、外帶、外送消費還送「全餐國際餐飲優惠券」1張。

▲▼漢堡王新春限定推松露系列漢堡。（圖／業者提供）

▲漢堡王今年推出春節限定松露漢堡。

迎接新年，漢堡王今年春節則推出「松露系列漢堡」，使用來自義大利的松露包括黑松露、白松露，再加入鮮奶油、蕈菇等食材熬煮成松露奶油白醬，打造帶有奶香、蕈菇和松露的3重滋味。

「松露至尊烤牛堡」選用多汁安格斯厚切牛搭配松露白醬，單點159元、套餐204元；「松露福運烤雞堡」則是火烤雞腿排與松露醬的組合，單點139元、套餐184元，1月14日起至2月24日限時開賣，各門市數量有限、售完為止，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店未販售。

▲▼漢堡王雞薯條。（圖／業者提供）

▲人氣雞薯條同步回歸。

加碼把消費者敲碗許久的「雞薯條」同步回歸，把雞胸肉做成一根根薯條造型，搭配特製調料粉，一口咬下外酥內軟、鹹香好吃，還裝在超可愛小雞包裝盒裡，單點69元、套餐加購59元，1月14日起正式上市，售完為止。

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