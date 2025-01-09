新北市美術館4／25正式開館　侯友宜：打造「全民美術館」

▲新北市美術館4月25日正式開館。（圖／新北市美術館提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

歷經多年籌備醞釀，新北市美術館將於今年4月25日正式開館，今（9日）舉行開館宣告記者會，市長侯友宜致詞時表示，希望新北市美術館跟鶯歌陶瓷博物館構成雙引擎，結合周邊三峽老街、鶯歌老街、客家文化園區及李梅樹紀念館等，以及捷運三鶯線，共同帶動產業的發展；未來將以「全民美術館」為定位，打造新的文化地標，歡迎所有愛好藝術文化者踴躍前來參觀。

侯友宜說，新北美術館從90年代開始醞釀興建，歷經國際競圖、工程招標流標，以及工程期間逢疫情爆發、全球性缺工、缺料、原物料價格上漲等挑戰，特別感謝歷任縣市長、民意代表及地方人士的努力，才得以順利落成。新北美術館結合生活美學、在地文化及觀光，將於2025年4日8日至4月13日試營運、4月25日對外正式開館，邀請民眾一起來感受藝術文化。

▲侯友宜宣告新北市美術館將於4月25日正式開館。

新北美術館採行政法人體制運作，首屆董事長由新北市副市長劉和然擔任，首任館長則由有豐富藝術機構創辦營運及策展經驗的資深藝文工作者賴香伶出任。新北美術館將推出多項精采展覽和藝術計畫迎接開館，體現創館願景和核心價值，包括梳理新北市藝術發展脈絡的「往來／照見--新美館典藏研究展」、探討新北在地與全球藝術共振的國際主題策劃展「基進城市」、鼓勵觀眾參與共創的互動性展覽「再自然不過的事」、新美館灰盒空間委製計畫「新店男孩：Don't Worry, Baby」，以及美術館大廳與廊道空間藝術計畫等。

文化局補充，除了規劃各項展覽及教育推廣活動，在新美館戶外園區也將規劃連續數週、特別企劃的開館系列展演活動，讓民眾能在新北美術館親近藝術。