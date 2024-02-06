搭復古風「走春巴士」玩拍貼！春節起跑串連「新北7大藝文景點」

▲新北推出復古風「走春拍貼巴士」，初二至初五進駐新北7大藝文景點。（圖／新北市文化局）

記者林育綾／綜合報導

春遊景點玩不完！新北市文化局將於春節推出結合拍貼機的「走春巴士」，在2月11日～2月14日（初二～初五）期間，巡迴進駐新北5大博物館、園區、新北市美術館等7大藝文景點，民眾只要在博物館或美術館的文化商店、市集消費，就能獲得1張拍貼體驗免費抵用券，與家人朋友留下美好回憶。

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▲「走春巴士」結合拍貼機。（圖／新北市文化局）

新北市文化局表示，今年安排結合拍貼機的復古「走春巴士」進駐館舍，並為每間館設計限定主題視覺畫框，讓民眾可在8格相框內，發揮巧思擺出不同姿勢，印製拍貼照片留住新春趣味。

「走春巴士」將於2月11日（初二）先進駐鶯歌陶瓷博物館、八里十三行博物館；2月12日（初三）前進瑞芳黃金博物館、坪林茶業博物館；2月13日（初四）回到鶯歌新北市美術館、板橋林本源園邸；最後在2月14日年節尾聲到淡水古蹟博物館，與大家共度西洋情人節。

▲新北推出復古風「走春拍貼巴士」，初二至初五進駐新北7大藝文景點。（圖／新北市文化局）

只要在走春巴士駐館當日，於館內文化商店或美術館市集消費，即可獲得1張拍貼體驗免費抵用券，每館限量60張。年節期間除了跟著「走春巴士」上山下海遊新北，還可以參加7大館舍臉書粉專活動，民眾只要到館走春並拍照打卡，即可獲得限量龍趣味標語貼紙1份。

同時各館還準備特色文創禮品抽獎送，將於年後分別抽出1名龍年幸運星，例如鶯歌陶瓷博物館贈送「清水模文具組」、十三行博物館送「人面陶罐玻璃罐」、黃金博物館贈送「黃金樹飾品架」、淡水古蹟博物贈送「淡水古錢滾滾好運來隔熱墊」、新北市美術館贈送「NTCAM潮流小包」、林本源園邸贈送「茶包明信片禮盒」、坪林茶業博物館則準備「嚴選茶葉禮盒」。