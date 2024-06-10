新北市美術館戶外「落日派對」！集結生態導覽、市集、電子樂

新北市鶯歌區館前路300號day.net/images/7686/d7686203.jpg" _fcksavedurl="//cdn2.ettoday.net/images/7686/d7686203.jpg" alt="▲▼新北市美術館戶外園區將舉辦「感官漫遊 落日派對」，內容包含生態導覽、舞踏聲響、電子音樂、市集。（圖／新北市美術館提供）" width="600" height="450">

▲新北市美術館戶外園區將舉辦「感官漫遊 落日派對」，內容也結合電子音樂。（圖／鍾志泓攝影／新北市美術館提供）

記者林育綾／綜合報導

新北美術館春季園區展「公園漫遊」作品以自然元素為主軸，開展以來受到好評，如今在展期尾聲，將於6月22日下午2點至晚上7點，在新美館戶外園區舉辦「感官漫遊 落日派對」，集結生態導覽、舞踏聲響、電子音樂，還有「晃晃市集」，邀請民眾一同認識大自然、與萬物共舞。

新北市美術館「PROMENADE IN THE PARK公園漫遊」作品靈感皆來自於自然生態，邀請4組藝術家王振瑋、黃俊男＋羅婕如、伊祐．噶照、幽法，以「取之於自然，用之於自然，最後回歸自然」的初衷，透過土、木、風、萬物聲響等自然元素為主軸創作。

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▲生態導覽安排導覽員郭美慧帶領，漫遊園區尋找棲息在此的動植物們。（圖／新北市美術館提供）

如今在展期尾聲，將於6月22日（六）下午2點～晚間7點於新美館戶外園區舉辦「感官漫遊 落日派對」，內容包含生態導覽、舞踏聲響、電子音樂、市集，規劃從認識大自然開始，透過演出再現生命的儀式，進入自然的脈動，與萬物生靈共舞。

「生態導覽」安排導覽員帶領大小朋友，漫遊新北市美術館園區，尋找棲息在此的動植物們。「舞踏聲響」演出則邀請到「森 感覺實驗室」的白濟豪、李紀辰、Ivan Alberto Flores Moran，以《胚胎》為名，帶領觀眾經歷捏塑生命的儀式。

▲「森 感覺實驗室」帶來《胚胎》舞踏聲響演出。（圖／新北市美術館提供）

最後的電子音樂演出，由參展藝術團隊幽法（成文＋章素琳）、本源共振（梁茜榕、林泰良）及DJ高許藉由音樂，探尋人與自然的對話，祈願世界和平。另外，派對整天搭配「晃晃市集」一同呈現，邀請多間令人垂涎的美食品牌與大家同樂。

▲參展藝術團隊幽法帶來電子音樂演出，邀觀眾進入「自然的脈動」。（圖／David Verbeek攝影／新北市美術館提供）