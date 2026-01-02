縫合新舊城區的關鍵拼圖！鳳山車站第85期重劃區華麗轉身　曹謹路通車啟動城市新動能

▲鳳山第85期重劃區曹謹路通車，縫合新舊城區並打通交通任督二脈，結合未來商業發展，形塑出嶄新的城市門戶意象。（圖／高雄市政府提供，下同）

作為高雄人口最多的行政區，鳳山區近年來的蛻變有目共睹。在這場城市翻轉的浪潮中，位於交通樞紐核心的「第85期市地重劃區」扮演著舉足輕重的角色。該重劃區不僅是連結鳳山舊城區與新興發展區的重要節點，更是驅動地方經濟與都市景觀再造的引擎。隨著備受期待的鳳山車站南側關鍵路段「曹謹路」於10月底正式完工通車，這塊城市拼圖終於完整拼上。不僅打通車站周邊長年的交通任督二脈，更透過人行空間的優化與未來商業機能的進駐，形塑出鳳山地區嶄新的城市門戶意象。

鳳山不再被鐵路切兩半！第85期重劃區「縫合」新舊生活圈

第85期市地重劃區範圍包含鳳山車站，地理位置相當關鍵。以前這裡因為鐵路經過，把鳳山的市區硬生生切成兩半，現在隨著鐵路地下化和車站重建，該怎麼把分開的兩個區域「縫合」起來，就成了都市規劃的首要任務。

高雄市政府地政局透過市地重劃的方式，積極整合都市更新與交通改善計畫，將此區打造為宜居宜行的現代化都市空間。第85期重劃區自推動以來，已陸續完成多項公共設施與道路建設，逐步將原本零散的土地紋理重新梳理，為鳳山的長遠發展奠定了堅實基礎。而本次曹謹路的打通，正是展現重劃成果最具體、也最關鍵的一步，象徵著鳳山地區正式邁向繁榮的新階段。

開車接送不再「卡卡」！曹謹路通車「順時針繞一圈」超順暢

對於許多鳳山居民與通勤族而言，過去鳳山車站周邊的交通動線常因腹地受限與轉乘需求龐大，在尖峰時刻經常面臨動彈不得的問題。為了解決此一痛點，市府團隊將「曹謹路」的開通視為重中之重。

新開通的曹謹路全長約280公尺、寬度約15公尺，路線設計經過精密計算，車站周邊形成一套「順時針環狀道路系統」，曹謹路（車站南側道路）規劃為西向單行道，車輛禁止由五權路及和平路逆向進入。

駕駛朋友可由曹公路順向連接進入曹謹路，再銜接至和平路與五權路，形成流暢的單向循環。這樣的設計巧妙地分流了進出車站的車潮，原本規劃在曹謹路上的臨停接送區、計程車排班處及停車場入口，現在都能發揮最大效益。未來，民眾可在曹謹路利用規劃完善的臨停接送區及計程車招呼站，不用再跟過路車流擠成一團，接送變得安全又有效率。

市府團隊克服萬難，讓曹謹路如期通車

曹謹路如期通車的背後，是市府施工團隊累積無數汗水拚出來的成果。地政局透露，這項工程在執行過程中面臨了多重嚴峻挑戰，包括營建缺工、施工場區狹窄、動線複雜、大型機具進出施作難度高，以及工程介面極度複雜。然而為了確保工程能如期如質完成，市府團隊展現了高度的協調能力，積極與鐵道局、工務局及交通局等多個單位進行跨局處溝通。

經由多次的現場會勘與介面協調，順利完成道路側溝、道路鋪面以及最為棘手的銜接調整工程，最終也實現了在10月底開放通車的目標承諾，展現了市府團隊不僅追求速度，更在乎品質的職人精神。

行人也有專屬路權！串連周邊綠帶 散步、轉乘都好走

除了讓車子好開，第85期重劃區也照顧走路的人！以「行人友善」為核心設計理念，在曹謹路的建設中，工程團隊同步在道路南北兩側增設了寬敞的人行步道，更鋪設了導盲磚，確保所有族群都能享有安全無礙的通行環境。

旅客步出鳳山車站後，可以沿著安全舒適的人行空間，順暢地連接至周邊商圈或轉乘其他交通工具。透過改善步行環境，期望能鼓勵民眾多加利用大眾運輸，並在行走間感受鳳山城市街道的轉變。

未來還有「空中鳳城」變身鳳山最潮新地標！

隨著曹謹路的通車與第85期重劃區基礎建設的完善，鳳山車站周邊的發展藍圖已清晰可見。這裡不再只是單純的交通轉運站，而將蛻變為結合商業、文化與生活的複合式中心。

目前，鳳山車站北側正興建備受矚目的複合商業大樓「空中鳳城」，透過交通路網的健全、人行空間的優化以及商業機能的引入，創造出交通、商業與人流的綜效，帶動地方經濟與都市景觀的全面升級。

從一條道路的打通，看見一座城市的企圖心！第85期市地重劃區曹謹路的完工，解決了眼前的交通問題，更為鳳山的未來鋪設了一條繁榮大道。隨著新舊城區的縫合與各項建設的到位，鳳山也正以嶄新的姿態，迎接最精彩的風華年代。

