新北美術館、氣象站獲國家建築金質獎　市政會議獻獎分享榮耀

▲新工處代辦工程「新北市美術館」、「新北氣象站及氣象儀器檢校中心合署辦公廳舍」榮獲國家建築金質獎，由新工處副處長李仲昀（右3）代表在市政會議獻獎，工務局長馮兆麟（左1）陪同獲獎同仁在市政會議中分享榮耀。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府工務局工程品質佳評如潮，新北市美術館、新北氣象站兩項工程贏得2024年「國家建築金質獎」殊榮！其中新北市美術館更是抱回公共工程類全國首獎。新工處副處長李仲昀於今（20日）在市政會議代表獻獎，與市府共享榮耀。

中華民國國家企業競爭力發展協會是歷史悠久具公信力的民間團體，最近舉行第26屆「國家建築金質獎」選拔，新北市政府新工處參賽的兩項工程雙雙獲獎。新北美術館和氣象站工程都是侯友宜市長非常重視的市政建設，新建過程中不斷透過跨局處及中央和地方協調合作，辛勞的成果能獲得評審的肯定，是對整體施工團隊最好的回饋。

▲「新北市美術館」以錯落的鋼管輔以雙層式外牆的立體感，展現蘆葦隨風擺動的朦朧美感，贏得公共工程類金質獎，更是抱回公共工程類全國首獎。

新工處指出，「新北市美術館」主體設計上巧妙融入在地景色與文化意象，以高低錯落的鋼管輔以雙層式外牆的立體感，展現遍地蘆葦隨風擺動的朦朧美感，使建築本身與自然環境的界限若隱若現，創造出具特色的「蘆葦叢中的現代美術館」。

新工處表示，「新北氣象站及氣象儀器檢校中心合署辦公廳舍」是新工處代辦中央氣象局的工程，藉由氣旋垂直運動及天氣圖等壓線為發想，主體建築設計上呼應地球大氣表層的自然曲線與氣象原始風貌，塑造出獨特氛圍之地標建築。其中氣象儀器檢校中心設置的測風儀校正實驗室為國內唯一也是最大的風洞實驗室。嶄新的氣象站更能因應極端氣候觀測，提供準確即時的氣象資訊，作為保護民眾生命財產安全的基礎，如此兼具功能與美學的設計是獲獎的關鍵。

新北市工務局長馮兆麟表示，新北市政府將持續推動創新且優質的建築設計，以提升城市競爭力，並在功能性與環境美學間取得平衡，努力兼顧市民生活需求與永續發展目標，為新北市創造更美好的生活環境。

▲「榮獲公共工程類金質獎的「新北氣象站及氣象儀器檢校中心合署辦公廳舍」，主體建築設計上呼應地球大氣表層的自然曲線與氣象原始風貌，塑造出獨特氛圍。