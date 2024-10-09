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「追聲音樂祭」10／19～20新北市美術館園區盛大發「聲」!

追聲音樂祭,新北市美術館（圖／新北市政府文化局提供）

▲「City共鳴之夜」將邀請Whyte -te壞特演唱。（圖／新北市政府文化局提供，以下同）

生活中心／綜合報導

「追聲音樂祭Sonic Wandering Music Festival」即將於10月19日至20日連續兩天在新北市美術館戶外園區盛大舉行！活動以「聲音為媒，探索城市脈動」為主軸，結合國內外獨立音樂與實驗音像創作者，打造一場以「音樂、聲響、影像」為核心的大型現場演出，同時集結在地風格品牌和全臺嚴選美食與職人手作品牌共襄盛舉，帶來一場全感官體驗盛會。

新北市政府文化局攜手新北市美術館舉辦「追聲音樂祭Sonic Wandering Music Festival」，活動分為三大主軸：「City:共鳴之夜」、「Sounds:聲響脈動」雙舞台展演，以及「Explore+Beat:城市漫遊」現地體驗與追聲市集。「City:共鳴之夜」聚焦臺、港、泰10組國內外獨立音樂創作者，包括泰國H3F樂團、香港獨立音樂人Room307，與臺灣Finger Drumming指標人物PUZZLEMAN、饒舌歌手春艷、Whyte壞特 ?te、林潔心和無妄合作社等，透過各自文化背景，呈現多元的音樂語境，共逐一場城市音樂派對。

「Sounds:聲響脈動」舞台與OH ROOM團隊合作策劃，邀請8組新媒體實驗音像創作者透過聲響、科技、影像展演。包含關注於社會及科技之間的碰撞SYNZR、擅長迷幻樂音組合的BOKPAKL、以《冰淇淋公路旅行三重奏》獲得今年台南新藝獎的Stream、知名聲光藝術家姚仲涵等，透過實驗聲響與視覺影像串接共振，打造一個超寫實的城市異次元空間，挑戰觀者的感知極限。

「Explore+Beat:城市漫遊」包含追聲市集，集結40攤以上在地風格品牌和全臺嚴選美食與職人手作品牌，並推出限定「聲音」元素特色商品，感受音樂、聲響與視覺饗宴的同時，還能大啖人氣美食，體驗各類設計好物，滿足全感官體驗！現地體驗工作坊則以現地聲音採集、聲音繪圖、手指鼓(Finger Drumming)音樂聲響製造、手碟鼓節奏練習互動課程，免費開放報名體驗，邀民眾一起創作屬於自己城市的聲音作品。

追聲音樂祭,新北市美術館（圖／新北市政府文化局提供）

▲現地體驗推出手碟工作坊免費開放報名體驗。

追聲音樂祭,新北市美術館（圖／新北市政府文化局提供）

▲現地體驗推出聲音繪圖工作坊。

追聲音樂祭,新北市美術館（圖／新北市政府文化局提供）

▲活重期間現場將有寫真拍貼巴士，還有限定專屬拍貼圖框供體驗。

活動期間聯手知名相機品牌「又又美」寫真巴士FotoBus共同推出追聲音樂祭專屬拍貼圖框，現場打卡即可搶先體驗（每日限量50組免費），並有其他周邊精美贈品限量兌換。此外，新北市政府為整合鶯歌地區秋季活動，推出「2024秋日藝響」系列活動，除「追聲音樂祭」，新北市美術館藝術街坊A6還規劃「鶯式生活回顧展」，以及經發局「鶯歌嘉年華」、客家文化園區「作客三鶯趣」和鶯歌陶瓷博物館「2024國際陶藝雙年展」等，更多活動相關資訊請搜尋「2024秋日藝響」(https://autumnntcam.com/2024)或「追聲音樂祭」網頁(https://autumnntcam.com/2024/sonic-wandering)查詢。

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