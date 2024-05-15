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城市美學示範點　龜山區公所活化曹家洋樓

▲活化曹家洋樓，龜山區公所推動社區美學

▲龜山區公所與市府文化局將活化曹家洋樓。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龜山區長張嘉平15日於市政會議提出「城市美學-藝起玩空間推動社區美學實施計畫：龜山區示範」專題報告指出，該所與市府文化局合作的城市美學示範點「曹家洋樓」，是龜山區具特色的巴洛克風格歷史建築，見證當地居民的社區歷史，計畫分3年著手改造洋樓空間。

同時採以社區營造及公共參與的模式，與在地藝術家涂維政共同進行空間美化，鏈結周遭的中和南路市場，跨領域辦理藝文展覽、二手市集、小旅行導覽等活動，營造多類型的活動場域，讓洋樓成為龜山的新文化地標。

▲活化曹家洋樓，龜山區公所推動社區美學

文化局長邱正生表示，為呼應桃園市推動城市美學政策，除訂定相關社區美學實施計畫，文化局也補助社區及藝術家，並結合本市13個區公所連結在地優勢，透過「桃園城市創意設計中心」媒合藝術家，深入鄰里與在地社區居民，以藝術共創的方式提升城市美感，展現在地風采。

市長張善政於聽取文化局及龜山區公所上述專題報告後表示，讓市民有感的政策不一定要花大錢，從小地方著手，積沙成塔也能造福市民，例如：路口改善、施工圍籬美化等，也期許文化局與龜山區公所合作推動的社區美學示範點「曹家洋樓」於在地社區發揮小兵立大功的效果，善用創意達成最好的成果。

副市長蘇俊賓強調，文化局推動的「城市美學-藝起玩空間」計畫預算不多，而龜山區公所的規劃不僅具在地特色、展現地方文史，也結合社區藝術共創，展現豐厚的人情味，鼓勵各局處日後可比照此模式，以地方扎根、在地原創為主，發揮創意帶動當地發展，打造桃園數一數二的亮點。

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