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假「綁物」真賣黃牛票！周杰倫門票4萬轉售　北市重罰264萬創新高

▲▼台北市政府為打擊黃牛亂象，成立「黃牛防治專案小組」聯手多單位力量查緝不法黃牛。（圖／台北市文化局提供）

▲台北市政府為打擊黃牛亂象，成立「黃牛防治專案小組」聯手多單位力量查緝不法黃牛。（圖／台北市文化局提供）

記者袁茵／台北報導

天王周杰倫去年底在台北大巨蛋開演唱會，發生多起黃牛票亂象；台北市文化局9日表示，北市府跨局處成立「黃牛防治專案小組」後，已裁罰34件黃牛票，累計裁罰金額為545萬8200元，其中以周杰倫演唱會單一案件裁罰264萬6000元為最高。

台北市文化局9日表示，台北市政府為打擊黃牛亂象，成立「黃牛防治專案小組」聯手文化局、警察局等多單位力量查緝不法黃牛，目前文化局已裁罰34件，累計裁罰金額為545萬8200元，在周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會案件中，出現黃牛法案上路以來，單一案件最高裁罰金額264萬6000元。

台北市文化局指出，觸法民眾將原票價新台幣5880元票券，假藉販售3隻娃娃36萬元，每隻贈送3張票券等形式，將每張以4萬元價額加價轉售，總販售票券多達9張，總金額高達36萬；經警察局查獲後，由台北市政府依照《文化創意產業發展法》第10條之1第2項規定及裁罰基準，販售金額超過票面金額或定價5倍以上，以每張票面金額裁罰50倍進行開罰。

文化局提及，近期被裁罰案例包括「未成年者」、「借用帳號」或「綁物出售」等，初次觸法的年輕民眾，年紀最小甚至有未滿18歲者，依《文創法》及行政罰法仍需承擔相關罰則，家長們也應多留意。

文化局也提醒民眾，請謹慎保護個人資料、社群帳號、通訊軟體帳號等，勿將個人帳號借予親友使用，避免重要個人資料外洩或被做為不法使用，或觸犯共同犯罪嫌疑，惹禍上身。

文化局說，另近期出現多起變形賣票案件，有黃牛假藉以「綁物出售」方式，企圖規避加價轉售事實，例如購買玩具公仔、簽名唱片、明星紀念物等贈送或綁售原價演唱會票券，此類行為仍屬於黃牛加價轉售，提醒切勿加價轉售、誤觸法網，將面臨原票價10至50倍的高額裁罰。

最後，文化局呼籲，黃牛加價行為無論最終是否成交，倘若已在公開平台上載明「價格私訊」或「價格私談」或其他變形方式加價販售票券，即便未完成交易，都已觸犯《文創法》，民眾如有發現黃牛行為，可至文化部檢舉黃牛專區進行檢舉，如具名檢舉查證屬實，將可按裁處罰鍰20%核發檢舉獎金，最高可得10萬元。

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