　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雙月替饗饗抱不平！蔣萬安：確保民眾食安　是我非常堅定的立場

記者袁茵／台北報導

知名自助餐「INPARADISE 饗饗」爆發多位民眾疑似食物中毒，截至8日就醫數達39人，台北市衛生局7日祭出停業處分，但當晚卻查獲仍持續營業，北市8日開罰300萬元；然而日前被菲律賓餐飲巨頭快樂蜂併購的「雙月食品」卻替饗饗發聲，台北市長蔣萬安9日強調，一定要確保民眾的食安，這是他非常堅定的立場。

▲▼蔣萬安出席「台北迎春暖 瑞氣滿民家」乙巳迎新春聯揮毫大會。（圖／記者陳家豪攝）

▲蔣萬安出席「台北迎春暖 瑞氣滿民家」乙巳迎新春聯揮毫大會。（圖／記者陳家豪攝）

蔣萬安9日上午出席「台北迎春暖 瑞氣滿民家」乙巳迎新春聯揮毫大會，會前接受媒體訪問。針對雙月替饗饗抱不平，喊話「別讓台灣餐飲變慘影」？蔣萬安表示，一切都是依照相關法律規定，一定要確保民眾食安，「這是我們非常堅定的立場。」

蔣萬安提及，「這件事情（饗饗案）我們第一時間去稽查，發現確有相關違法情事，就依法來要求停業。更重要的是，我們已經要求停業，但後續它仍然營業，挑戰公權力，我們絕對不接受，所以依照《食安法》相關規定重罰300萬！」

根據《聯合報》報導，雙月食品社長賴永晟表示，這幾年台灣對餐飲業的用心常被視為無物，透露有人利用照片惡意攻擊、利用政府來傷害企業，社會常常在真相還沒查明前就開始批判，讓品牌經營者的用心被酸民踐踏、業者成代罪羔羊。

賴永晟表示，懇求別讓台灣餐飲變「慘影」，蔬菜農藥超標、進口原料有問題、查不出原因的中毒，最後餐飲都是代罪羔羊；餐飲業一天有上百份同樣食材，結果一對男女發生不適，結果就算在晚餐頭上，直言「未來可能沒有人願意經營晚餐」，現在台灣的環境讓用心經營者心寒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
黃仁勳開口「D-Wave重摔36%」！　執行長急喊：大錯特錯
快訊／不明男子闖入！關西機場跑道全面關閉　影響5航班
邱軍撞人前餐酒館聚餐！　闆娘曝：因為他生意更差
快訊／13縣市低溫特報！　6地非常寒冷
陳佩琪哭了　柯文哲開庭前緊抱「妳又要一個人了⋯要好好過」
嘉義超大天坑！　「整車掉落」畫面曝
女星《紅白》唱一半「假牙掉下來」！　工作人員全笑翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

5檢察官與吳乃仁吃奢宴！傳4人不知情　黃國昌酸：從頭吃到尾都不知？

藍不邀請卓榮泰報告憲訴法覆議案　民進黨團：立院是民主地獄嗎？

柯建銘喊「大罷免」聲量曝　TPOC揭呈下滑趨勢：應思考論述正當性

林佳龍接見美台商會　爭取減免雙重課稅待遇「為台美創造雙贏」

國民黨團拒邀赴立院報告覆議案　卓榮泰今親上火線說明

黃國昌爆吳乃仁與北檢檢座吃飯　吳思瑤：待調查釐清別看圖說故事

陳佩琪憶柯文哲開庭前返家　紅眼眶緊抱「妳又要一個人⋯要好好過」

擬禁養955種動物　綠委斥農業部「大小眼」：動保司長是矛盾關鍵

「大罷免」能踩煞車？　林濁水質疑：戰鬥藍戰鬥綠「我鬥故我在」

雙月替饗饗抱不平！蔣萬安：確保民眾食安　是我非常堅定的立場

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

【泰格與雪兒】3M葉配

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

胡椒粉加太多出事了！ 黑衣人持棍痛毆 #豆乳雞老闆 #台南

馬路上驚見牛隻逛大街 警牽離車道告誡飼主帶回 #台南 #安南

遭通緝18年大毒梟 #黃正成 遭押解抵台！正面曝光...曾名列十大惡人榜

【走路要看路】陸女邊走邊低頭滑手機　遭氂牛原地撞飛

退休 #女警 淪 #車手 貴婦級打扮被逮！ 自爆面交4次收600萬

5檢察官與吳乃仁吃奢宴！傳4人不知情　黃國昌酸：從頭吃到尾都不知？

藍不邀請卓榮泰報告憲訴法覆議案　民進黨團：立院是民主地獄嗎？

柯建銘喊「大罷免」聲量曝　TPOC揭呈下滑趨勢：應思考論述正當性

林佳龍接見美台商會　爭取減免雙重課稅待遇「為台美創造雙贏」

國民黨團拒邀赴立院報告覆議案　卓榮泰今親上火線說明

黃國昌爆吳乃仁與北檢檢座吃飯　吳思瑤：待調查釐清別看圖說故事

陳佩琪憶柯文哲開庭前返家　紅眼眶緊抱「妳又要一個人⋯要好好過」

擬禁養955種動物　綠委斥農業部「大小眼」：動保司長是矛盾關鍵

「大罷免」能踩煞車？　林濁水質疑：戰鬥藍戰鬥綠「我鬥故我在」

雙月替饗饗抱不平！蔣萬安：確保民眾食安　是我非常堅定的立場

年前入帳基金最後贖回日 年終善用ETF理財

冬日泡湯、追雪有一套！慈濟醫授秘招　安全享受冬季樂趣

想放鬆卻遭偷襲！新北按摩師偷摸生殖器　男客嚇壞怒告

李現二搭楊紫CP感升級！　認了「最愛脫衣過程」講完全場害羞了

「撞牆摔盆」虐死2歲童！網紅5寶媽求交保：兒女需要我　1原因續押

屏警專案取締未戴安全帽　3天抓1975件

黃仁勳開口D-Wave重摔36%　量子電腦公司執行長急喊「大錯特錯」

尾牙穿太辣！被說「期許能像尚樺的胸有雄心」 蔡尚樺機智回應阿Ken

5檢察官與吳乃仁吃奢宴！傳4人不知情　黃國昌酸：從頭吃到尾都不知？

麻疹初期「都有1症狀」！醫：會有黏著感　4眼疾恐致失明

政治熱門新聞

退休警所得替代率80％　律師：沒道理勞工買單

吳乃仁去的「6萬星級日料店」曝　主揪者是他

冬季青鳥罷免6藍委　連署攤位爆桌

陳佩琪憶柯文哲開庭前返家　紅眼眶緊抱「妳又要一個人⋯要好好過」

事實查核中心打臉！　王鴻薇嗆：黃捷要不要下台

分析2026台中市長最新民調　黃揚明曝「藍軍未來隱憂」

昌爆吳乃仁出入高檔餐廳　一旁有北檢

一晚增7人！饗饗疑食物中毒39人就醫

林秉文司法奇蹟　白委對比柯：不公平

美國學者打臉郭正亮　坦言台灣政局令人恐懼！國民黨尤其可怕

柯建銘喊大罷免　林濁水：荒腔走版

點名大罷免「16立委危險名單」　作家分析藍綠利弊

王浩宇曝林秉文個性　點名民眾黨：沒資格批評

傅崐萁拒卓榮泰到立院報告　行政院遺憾：失去進一步對話空間

更多熱門

相關新聞

一晚增7人！饗饗疑食物中毒39人就醫

一晚增7人！饗饗疑食物中毒39人就醫

知名自助餐「INPARADISE 饗饗」爆發多位民眾疑似食物中毒，攝食日期涵蓋5、6日兩天，台北市衛生局7日祭出停業處分，結果當晚卻查獲仍持續營業，北市府8日開罰300萬元。據台北市政府最新統計數字，截至8日就醫人數達39人，台北市長蔣萬安9日受訪時強調，一定要符合相關規定才同意饗饗復業。

饗饗爆食物中毒　雙月抱不平：未來可能沒人願意賣晚餐

饗饗爆食物中毒　雙月抱不平：未來可能沒人願意賣晚餐

饗饗食物中毒持續擴大！累計通報32人

饗饗食物中毒持續擴大！累計通報32人

光1／5就有814人用餐　消保官稽查饗饗

光1／5就有814人用餐　消保官稽查饗饗

饗饗信義店停業！客人取消用餐可退還定金

饗饗信義店停業！客人取消用餐可退還定金

關鍵字：

北市台北市台北市政府饗饗蔣萬安雙月食安

讀者迴響

熱門新聞

接受器捐後罹癌！　醫證實：來自捐贈者

「1款飲料」喝出一堆病！癌王機率增22%　每周飲用上限曝

即／大漢橋17車連撞　水泥加壓車疑煞車失控

麻疹一開始像感冒　醫曝3常見症狀

CBA球員把女友裝行李箱！拖回宿舍做作業

饗饗爆食物中毒　雙月抱不平：未來可能沒人願意賣晚餐

打過麻疹疫苗「1APP就可查」！大票一查驚呆

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

路上多出白框框！彰化道路限縮惹議　民眾怒了

刺青女優「全裸攝影會」　奧客過分要求決定引退

不只邱軍！　洪其德染毒無照酒駕「撞死洗碗工」毀星路

新婚男好心收留朋友　結果妻子被睡走

不是新冠！　醫揭「高燒一驗」幾乎都中鏢

沒遊客！墾丁3飯店驚傳熄燈

看似沒心機「超級雙面人」星座

更多

最夯影音

更多

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

【泰格與雪兒】3M葉配

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面