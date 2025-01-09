雙月替饗饗抱不平！蔣萬安：確保民眾食安　是我非常堅定的立場

記者袁茵／台北報導

知名自助餐「INPARADISE 饗饗」爆發多位民眾疑似食物中毒，截至8日就醫數達39人，台北市衛生局7日祭出停業處分，但當晚卻查獲仍持續營業，北市8日開罰300萬元；然而日前被菲律賓餐飲巨頭快樂蜂併購的「雙月食品」卻替饗饗發聲，台北市長蔣萬安9日強調，一定要確保民眾的食安，這是他非常堅定的立場。

▲蔣萬安出席「台北迎春暖 瑞氣滿民家」乙巳迎新春聯揮毫大會。（圖／記者陳家豪攝）

蔣萬安9日上午出席「台北迎春暖 瑞氣滿民家」乙巳迎新春聯揮毫大會，會前接受媒體訪問。針對雙月替饗饗抱不平，喊話「別讓台灣餐飲變慘影」？蔣萬安表示，一切都是依照相關法律規定，一定要確保民眾食安，「這是我們非常堅定的立場。」

蔣萬安提及，「這件事情（饗饗案）我們第一時間去稽查，發現確有相關違法情事，就依法來要求停業。更重要的是，我們已經要求停業，但後續它仍然營業，挑戰公權力，我們絕對不接受，所以依照《食安法》相關規定重罰300萬！」

根據《聯合報》報導，雙月食品社長賴永晟表示，這幾年台灣對餐飲業的用心常被視為無物，透露有人利用照片惡意攻擊、利用政府來傷害企業，社會常常在真相還沒查明前就開始批判，讓品牌經營者的用心被酸民踐踏、業者成代罪羔羊。

賴永晟表示，懇求別讓台灣餐飲變「慘影」，蔬菜農藥超標、進口原料有問題、查不出原因的中毒，最後餐飲都是代罪羔羊；餐飲業一天有上百份同樣食材，結果一對男女發生不適，結果就算在晚餐頭上，直言「未來可能沒有人願意經營晚餐」，現在台灣的環境讓用心經營者心寒。