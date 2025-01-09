一晚增7人！饗饗疑食物中毒39人就醫　蔣萬安：符合規定才同意復業

記者袁茵／台北報導

知名自助餐「INPARADISE 饗饗」爆發多位民眾疑似食物中毒，攝食日期涵蓋5、6日兩天，台北市衛生局7日祭出停業處分，結果當晚卻查獲仍持續營業，北市府8日開罰300萬元。據台北市政府最新統計數字，截至8日就醫人數達39人，台北市長蔣萬安9日受訪時強調，一定要符合相關規定才同意饗饗復業。

▲蔣萬安出席「台北迎春暖 瑞氣滿民家」乙巳迎新春聯揮毫大會。（圖／記者陳家豪攝）

關於饗饗疑似食物中毒案，台北市政府9日說明，截至8日為止，醫院通報累計39人；由於台北市衛生局截至8日傍晚5時說明，醫院通報疑似食物中毒累計32人，意即從昨晚5時至今又增加7人。

蔣萬安9日上午出席「台北迎春暖 瑞氣滿民家」乙巳迎新春聯揮毫大會，會前接受媒體訪問。針對饗饗案最新狀況，蔣萬安說明，北市府在第一時間接獲通報之後，就立刻到現場去稽查，且發現有相關違法就立刻要求勒令停業，後來發現仍然營業，就依照《食安法》重罰300萬，同時也到集團旗下其他店家無預警稽查，並發現相關違法，即刻依法裁罰。

媒體追問，怎麼樣情況下才會同意復業？蔣萬安強調，一定是要符合相關規定才會同意復業，但目前已經駁回復業申請。