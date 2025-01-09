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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

槓上林秉文！辦公室收恐嚇信　徐巧芯憂人身安全申請隨扈

▲▼徐巧芯 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

涉及88會館郭哲敏案地下匯兌洗錢案的林秉文潛逃出境，遭新北地院發布通緝中。國民黨立委徐巧芯昨和林在臉書筆戰，徐巧芯今（9日）揭露，她辦公室又收到恐嚇信，稱她「會不得好死」，她擔心自身安全，今天已重新申請隨扈。

神隱多日的林秉文8日在臉書上指出，有些人用嘴當刀吼叫攻擊，聲音雖大卻無非是掩飾內心的懦弱，怕自己被忽視罷了，只懂得靠尖叫博取存在感。這世界無論什麼事，都必須講求證據，「真理只有一個，天網恢恢，疏而不漏。」

徐巧芯不滿指出，為什麼林秉文可以這麼囂張？全台灣、全世界就看過這麼一個囂張的通緝犯，竟然還可以在臉書說別人沒有資格審判他，說自己什麼時候回台灣可以自己決定，還敢說要別人干涉司法，「林秉文作為一個通緝犯，回國接受審判才是尊重司法，而我作為一個立法委員，要維繫我們法律的尊嚴，我不罵妳我不罵誰。」

徐巧芯表示，林秉文已經拿到柬埔寨護照，法務部長有沒有啟動任何司法互助機制，法務部長早上還說「歡迎歸案」，還以為是便利商店店員講歡迎光臨，林秉文的中華民國護照有沒有處理？有沒有啟動司法互助機制？要求對方能夠歸案，東南亞司法互助相關合作有沒有啟動？難道任憑林秉文拿柬埔寨護照逍遙法外嗎？

與此同時，徐巧芯也透露，今日她的辦公室收到一張恐嚇信，信件內文提到「賣國賊卒仔」、「嚴重受懲罰會不得好死」等言語。據悉，徐巧芯因收到恐嚇信和與有黑道背景的通緝犯林秉文對嗆，得到警方關心，今天已申請隨扈，保障自身安全。
 

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