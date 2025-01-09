許淑華澄清未主動發起罷免　喊話：每個人都能挺身而出

▲台北市議員許淑華。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

本屆立委任期將在2月1日滿周年，全國各地都有不少公民團體在自主展開罷免連署活動。「剷除黑芯ｘ港湖除銹」每週三、四會在捷運後山埤站、昆陽站收罷免連署文件，引發關注。對此，北市議員許淑華澄清，沒有主動發起罷免案；罷免是所有公民的基本權利，對於大家的決心以及公民社會的獨立性，她一直都非常尊重、信任。

許淑華說，2024是很特別的一年，民主憲政在國民黨主導下，短短幾次修法就被徹底毀壞殆盡。好多她認為不能觸碰的底線、必須堅守的原則，在這屆國民黨立委眼裡，似乎都可以輕易捨棄。

許淑華提到，如財劃法、警察人事條例，都在沒有實質討論、違反程序正義，動用暴力的狀況下被藍白聯手修惡，使國家財政嚴重失衡。更緊迫的是，國防預算被大砍、憲法法庭被實質癱瘓。一系列動盪背後，還有一雙看不見的黑手，就是中共統戰。

許淑華指出，很多人正在串聯公民社會的力量，自主發起罷免。藍白立委當然也知道這件事，所以他們還修惡選罷法，連最後一道防線，都打算沒收，「這群國會多數立委，把自己應該受民意檢視的門檻提高，多麼荒謬」。

許淑華表示，她尊重所有公民自發性的罷免行動，「因為我知道，他們在追求的願望，是超越黨派與仇恨的民主精神」，這股力量，是台灣社會對當前在野黨毀憲亂政、對岸統戰兩大危機的抵抗，「就像感冒生病，會產生抗體一樣，每個人都可以挺身而出，抵抗病毒」。

許淑華強調，身為松信區在地民意代表，自然也是抗體的一份子，我會堅守自己的崗位，全力守護台灣。

許淑華說，這兩天有些朋友誤會，以為捷運出口的收件站與她有關，「跟大家說明，許淑華沒有主動發起任何一場罷免案」，罷免是所有公民的基本權利，對於大家的勇氣、決心、以及公民社會的獨立性，一直都非常尊重、信任。