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草屯鎮長補選藍營估投票率4成5　簡賜勝登記霸氣籲衝2萬票勝選

▲南投縣議員簡賜勝今天前往草屯鎮公所完成鎮長補選登記。（圖／記者高堂堯攝，下同）

▲南投縣議員簡賜勝今天前往草屯鎮公所完成鎮長補選登記。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮長簡景賢猝逝，國民黨徵召南投縣議員簡賜勝出征明年1月18日的補選，並於今天（5日）赴鎮公所登記參選。簡賜勝除感謝南投縣長許淑華和所有鄉親的肯定，也霸氣呼籲選民助他衝上2萬票大關，贏得這次選戰。

簡賜勝今天上午由太座陳麗華、許淑華、南投市長張嘉哲，原有意參選但「讓賢」的縣議員李洲忠和唐曉棻等多位縣議員等陪同，於鎮公所登記參選；草屯鎮農會理事長林昆熠、鎮民代會主席陳文忠，及里長聯誼會長簡宏校等多位里長、各宮廟成員，約上百名支持者都到場力挺，眾人手牽手齊聲高呼：「草屯大團結！支持簡賜勝！」「簡賜勝，凍蒜（當選）！」

▲南投縣議員簡賜勝今天前往草屯鎮公所完成鎮長補選登記。（圖／記者高堂堯攝）

許淑華說，過去草屯鎮也辦理過鎮長補選，投票率大概在4成5，藍營目標是鼓勵更多鄉親踴躍出來投票；而過去簡賜勝3度參選縣議員、2次拿下最高票，基層實力不容小覷，原本就有很多鄉親期待他能參選鎮長，他也勤跑一段時間，整體布局、架構很快已就定位，因此藍營是不慌不忙、非常有節奏，希望這場選戰不只要贏，還要贏得漂亮。

▲南投縣議員簡賜勝今天前往草屯鎮公所完成鎮長補選登記。（圖／記者高堂堯攝）

簡賜勝表示，自己責任非常重大，要將草屯鎮打造得更好、讓鎮民有感，前鎮長簡景賢未完成的工作也要一一完成，並與許淑華縣府合作規劃發展。

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