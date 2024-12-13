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蔣萬安「遺憾」上海台辦主任遭封殺　她批：這非首都市長應有的態度

▲北市議員許淑華。（資料照／記者林敬旻攝）

▲民進黨北市議員許淑華。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

台北市長蔣萬安對上海市台辦主任與上海媒體團無法來台參加雙城論壇感到「遺憾」，對此，民進黨市議員許淑華今（13日）痛批，蔣萬安避談中共的軍事挑釁，只為上海代表團無法全員來台感到「遺憾」，她不認為這是首都市長應有的態度。

許淑華在臉書發文提及，光是過去24小時，國軍偵獲中共的12架次軍機、14艘次軍艦、9艘次公務船在台海騷擾，蔣萬安卻對於雙城論壇審核結果表示遺憾，代表著市長缺乏兩岸及國際情勢的正確認知。

許淑華強調，中共的軍事挑釁已經造成台灣民心不安，而蔣萬安卻避而不談，只為上海代表團無法全員來台感到「遺憾」，我不認為這是首都市長應有的態度。

此外，許淑華說明，為了讓民眾放心，在堅守台灣安全及主權立場之下，陸委會稍早講得很清楚，政府必須依照「關聯性、專業性與必要性」進行審酌。

許淑華直指，國台辦公布「懲獨22條」，嚴重影響兩岸正常互動。「八旗出版社總編輯李延賀，仍被拘禁至今，還有多起國人的人身自由受到不當限制，卻沒有通報我們政府。」

許淑華再指，上海台辦金梅主任新官上任時，陸委會也有釋出善意，希望能會面解決問題，卻沒有得到正面的回應，如果不能和政府討論這些議題，只和市府討論熊貓保育，那來台的意義也不大。

至於，上海媒體團也無法來台參與論壇的部分，許淑華說，陸委會的考量，是因為關聯性不大，而且中國媒體在台駐點共有8家、記者有12人，已經可以充分進行採訪，所以上海媒體團也沒有來台的必要性。

許淑華點出，無論是陸委會，還是市政府，雙方皆各有職責，市府作為主辦單位，也該尊重陸委會以台灣國家安全考量作出審核結果。

因此，許淑華呼籲，蔣萬安也不要忘記已經承諾過，舉辦雙城論壇的前提是「中共不再擾台」、「對台灣釋出善意」、「雙方地位對等」

最後，許淑華再向蔣萬安喊話，雙城論壇不應淪為對中共示好的舉動，尤其在國際局勢緊張的當下，市府更應審慎評估，避免讓中共傷害台灣的尊嚴與安全。

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