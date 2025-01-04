　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市跨年舞台工人墜亡！議員爆防墜網疑遭移除　要市府追溯真相

▲▼台北市36歲臨時工在台北市政府府前廣場搭建跨年舞台時，不慎從約20公尺高的鷹架墜落，送醫後不治身亡。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市36歲臨時工在台北市政府府前廣場搭建跨年舞台時，不慎從約20公尺高的鷹架墜落，送醫後不治身亡。（圖／記者袁茵攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市每年在市府前廣場舉辦跨年晚會，但去年12月時，舞台搭建過程發生工人意外墜落身亡，經查死者為36歲的「救贖方舟」樂團的主唱阿利克（Lawai Arik）。對此，北市議員許淑華表示，意外當天防墜網疑似遭移除，「這中間有什麼原因，是人為疏失？還是意外導致？」要求主責單位觀傳局要用調閱監視器等任何方式追溯事發當時，查明所有情況。

許淑華說，台北市府前的跨年活動，一名樂團主唱，在協助搭建舞台時，不幸墜落身亡。按照「重大災害通報及檢查處理流程」，目前北市府必須於30日內，提出重大職業災害檢查報告書，呼籲相關單位應以最快的速度查明，不要只是「依照辦理」，應該用積極的態度，給公眾答案。

另外，許淑華表示，稍早向北市府索取資料，但市府卻用監察院調查報告、《政府資訊公開法》為理由搪塞，不提供任何的調查資料。但不論如何，她都會持續監督後續處理情況，追蹤事故真相，給家屬一個交代。

許淑華指出，她向北市府詢問案發情形，當天下午4點，北市府例行工安檢查，當時，勞檢員有看到地上有放置三層網子。按照職安法規定，在搭建工程進行時，施工人員身上必須扣好扣環，確保安全，並要架設防墜落的網子，防止墜落意外發生。

「但北市府表示原本架設的網子，在罹難者作業時，卻疑似遭到移除，以致慘劇發生。」許淑華質疑，為什麼防墜網子會被移除？這中間有什麼原因，是人為疏失？還是意外導致？

許淑華表示，意外至今已經發生近10天，主責單位觀傳局應該趕緊掌握狀況，用調閱監視器等任何方式追溯事發當時，查明所有情況。

許淑華說，跨年晚會是一年一度盛大的活動，每年有幾十萬人參與，如今發生這麼嚴重的事件，北市府一定負起責任、調查真相，以免悲劇再次發生，讓大家安心參與未來台北市舉辦的所有活動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
影響73萬人！軍公教加薪3％未入帳　她曝原因
頂流男星爆偷吃拍性愛片！　再掀「摳門假人設」：捐款只給47元
快訊／公司尾牙辦「拚酒大賽」　員工隔天陳屍廁所
獨／陳子豪「新應援曲」定了！　球迷：超好聽
快訊／黃國昌父親逝世！　享壽84歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影響73萬人！軍公教加薪3％未入帳　她曝原因：藍白是始作俑者

柯建銘喊「國民黨區域立委全罷」　李彥秀：全世界就民進黨當家亂政

柯建銘稱立委不能彈劾　籲議事人員別隨藍起舞「自己退休金自己保」

黃捷不敢對賭陳玉珍是否有大陸身分證　王鴻薇嗆：真的爆弱

選罷法、財劃法仍未送行政院　卓榮泰：若國會認為有問題不送出也歡迎

北市跨年舞台工人墜亡！議員爆防墜網疑遭移除　要市府追溯真相

「堅毅不屈的DNA是豐厚遺產」　黃國昌父今告別式：心中永遠的英雄　

許甫不忍了！2021還在媒體任職　怒批蔡壁如翻供：劣幣是誰？

白111上街「釘孤支」藍相挺　柯建銘建議傾巢而出：111變光棍黨

預告大罷免潮來了　柯建銘嗆雙罷：國民黨41個區域立委一定要罷掉

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

#水豚 情侶跨年夜逃家！跨完年自動回家…飼主傻眼

柯文哲等4人再羈押禁見！　上囚車回土城看守所畫面曝

#館長 喊不會號召「我不是民眾黨的」遭嗆切割　本尊怒了！

【回娘家只須走三步？！】新娘嫁到隔壁而已卻哭成這樣XD

正妹花2萬元開箱 #Toyz 鍋癮子　驚見小果蠅！被招待松阪豬當補償

派翠克跨年遇小S　她自己播音樂街頭熱舞XD

白車沒注意來車直接左轉...害直行車閃避不及撞上

影響73萬人！軍公教加薪3％未入帳　她曝原因：藍白是始作俑者

柯建銘喊「國民黨區域立委全罷」　李彥秀：全世界就民進黨當家亂政

柯建銘稱立委不能彈劾　籲議事人員別隨藍起舞「自己退休金自己保」

黃捷不敢對賭陳玉珍是否有大陸身分證　王鴻薇嗆：真的爆弱

選罷法、財劃法仍未送行政院　卓榮泰：若國會認為有問題不送出也歡迎

北市跨年舞台工人墜亡！議員爆防墜網疑遭移除　要市府追溯真相

「堅毅不屈的DNA是豐厚遺產」　黃國昌父今告別式：心中永遠的英雄　

許甫不忍了！2021還在媒體任職　怒批蔡壁如翻供：劣幣是誰？

白111上街「釘孤支」藍相挺　柯建銘建議傾巢而出：111變光棍黨

預告大罷免潮來了　柯建銘嗆雙罷：國民黨41個區域立委一定要罷掉

LINE家庭群組「每天都被改名」　妹子搜不到！網驚：沒想到這一招

南韓西南海域「漁船觸礁沉沒」！22船員跳海逃生　3人喪命

女歌手罕見「解放傲人美胸」噴鼻血　辣到媽媽發飆…怒冷戰1週

酒精危害年花健保53億！台大教授喊合法飲酒年齡「延後」至21歲

花蓮貓頭鷹公園例行性養護1／6~1／10休園　公所公告免白跑

陸推出「反腐大片」　落馬官員對鏡頭懺悔：為求政績GDP弄那麼高

「橘子回來」柯文哲能交保？律師搖頭了　曝一問三不知更慘

挽肉と米2號店插旗台北信義區　5家人氣餐廳1月展新店

魏蔓突曬「燦笑孕肚對鏡自拍」！　粉絲急喊恭喜才見真相

中榮斥資5億引進「醫檢影像神器」　院長陳勢安：醫院的里程碑

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

政治熱門新聞

橘子轉污點證人？吳子嘉爆料：這兩天有打給她

「堅毅不屈的DNA是豐厚遺產」　黃國昌父今告別式：心中永遠的英雄　

預告大罷免潮來了　柯建銘嗆雙罷：國民黨41個區域立委一定要罷掉

青鳥翻車了！付錢查「中國身分證」網站竟有賴清德

柯文哲、高虹安遭綠營政治迫害？　他傻眼：檢舉他們貪污的是國民黨

6月就訂好8月出國　陳佩琪爆北檢稱「妳可以去」

白營號召小草上街「釘孤枝」　她點矛盾：讓柯文哲自證清白可能性消失

李東憲「拿對岸身分證」　台灣戶籍恐被撤銷

陳玉珍自清沒中國身分證要對賭　黃捷：要自清就支持國安法案

遭黃捷質疑持中國身分證　陳玉珍對賭：若有我退政壇，若沒妳下台

樂團主唱搭跨年舞台意外墜樓亡　蔣萬安：事發隔天有派人慰問

柯建銘嗆要彈劾藍委　劉靜怡：北韓法學？

大巨蛋演唱會波及松菸古蹟？　議員籲市府加強監測

柯文哲遭羈押　陳佩琪批司法暗箭不斷：不想保持沉默了...

更多熱門

相關新聞

柯文哲二度遭羈押禁見　蔣萬安：希望司法勿枉勿縱

柯文哲二度遭羈押禁見　蔣萬安：希望司法勿枉勿縱

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案遭北檢起訴，二度裁定交保遭撤銷後，台北地院2日三度召開羈押庭，並裁定柯羈押禁見。台北市長蔣萬安今（4日）被問及此事時並未多談，僅表示「希望司法勿枉勿縱」；至於民眾黨號召支持者1月11日司法節上街抗議，蔣僅說，「謝謝、謝謝」。

樂團主唱搭跨年舞台意外墜樓亡　蔣萬安：事發隔天有派人慰問

樂團主唱搭跨年舞台意外墜樓亡　蔣萬安：事發隔天有派人慰問

ELL＆s「連跳7分鐘組曲」嗨翻全場

ELL＆s「連跳7分鐘組曲」嗨翻全場

大巨蛋演唱會波及松菸古蹟？　議員籲市府加強監測

大巨蛋演唱會波及松菸古蹟？　議員籲市府加強監測

跨年墜亡主唱「生前最後發文」曝　事發當日曝規劃

跨年墜亡主唱「生前最後發文」曝　事發當日曝規劃

關鍵字：

台北市蔣萬安跨年許淑華

讀者迴響

熱門新聞

樂團主唱跨年搭台墜亡　主持人Lulu向舞台鞠躬致哀

桃園機場禁用「1款行李箱」　勸不聽報警處理

羈押庭法官問檢「怎麼辦啊」　旁聽席聽完笑了

北市跨年工安事故「死者是樂團主唱」！

恐怖女友散布性愛影片還嗆「奶太小」

柯文哲涉侵占獻金　李文宗兄妹反咬全曝光

九頭身警花變身劫匪　落網驚見超胸車頭燈

金與正疑似公開子女　南韓情報單位急查證

農曆12月到！十二生肖運勢報你知

23歲男GG「被菜花田掩埋」！整根變形…醫：要切了

越南茶混充貼標　17萬杯喝下肚

男女路邊活春宮激戰　居民拿掃把趕人

橘子轉污點證人？吳子嘉爆料：這兩天有打給她

冷氣團下周狂凍5天「最冷剩9度」　高山2時段有望追雪

柯貼身秘書「橘子」轉污點證人？　媒體人：可成大英雄

更多

最夯影音

更多

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

#水豚 情侶跨年夜逃家！跨完年自動回家…飼主傻眼

柯文哲等4人再羈押禁見！　上囚車回土城看守所畫面曝

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面