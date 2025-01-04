北市跨年舞台工人墜亡！議員爆防墜網疑遭移除　要市府追溯真相

▲台北市36歲臨時工在台北市政府府前廣場搭建跨年舞台時，不慎從約20公尺高的鷹架墜落，送醫後不治身亡。（圖／記者袁茵攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市每年在市府前廣場舉辦跨年晚會，但去年12月時，舞台搭建過程發生工人意外墜落身亡，經查死者為36歲的「救贖方舟」樂團的主唱阿利克（Lawai Arik）。對此，北市議員許淑華表示，意外當天防墜網疑似遭移除，「這中間有什麼原因，是人為疏失？還是意外導致？」要求主責單位觀傳局要用調閱監視器等任何方式追溯事發當時，查明所有情況。

許淑華說，台北市府前的跨年活動，一名樂團主唱，在協助搭建舞台時，不幸墜落身亡。按照「重大災害通報及檢查處理流程」，目前北市府必須於30日內，提出重大職業災害檢查報告書，呼籲相關單位應以最快的速度查明，不要只是「依照辦理」，應該用積極的態度，給公眾答案。

另外，許淑華表示，稍早向北市府索取資料，但市府卻用監察院調查報告、《政府資訊公開法》為理由搪塞，不提供任何的調查資料。但不論如何，她都會持續監督後續處理情況，追蹤事故真相，給家屬一個交代。

許淑華指出，她向北市府詢問案發情形，當天下午4點，北市府例行工安檢查，當時，勞檢員有看到地上有放置三層網子。按照職安法規定，在搭建工程進行時，施工人員身上必須扣好扣環，確保安全，並要架設防墜落的網子，防止墜落意外發生。

「但北市府表示原本架設的網子，在罹難者作業時，卻疑似遭到移除，以致慘劇發生。」許淑華質疑，為什麼防墜網子會被移除？這中間有什麼原因，是人為疏失？還是意外導致？

許淑華表示，意外至今已經發生近10天，主責單位觀傳局應該趕緊掌握狀況，用調閱監視器等任何方式追溯事發當時，查明所有情況。

許淑華說，跨年晚會是一年一度盛大的活動，每年有幾十萬人參與，如今發生這麼嚴重的事件，北市府一定負起責任、調查真相，以免悲劇再次發生，讓大家安心參與未來台北市舉辦的所有活動。