捲3女戰7男性愛趴！防詐宣導片遭下架　美食網紅：純公益沒收錢

▲涉及性愛趴案的美食網紅發表聲明，個人的事籲請各界不要去騷擾任何一個店家，不要去波及別人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警二分局邀請美食網紅擔任防詐代言人，拍攝防詐宣導影片，因被爆涉及一起性愛趴引起非議，二分局警方急下架影片，美食網紅發表聲明表示，他感謝各方媒體報導與指教，更感謝前來關心的朋友們，也很感謝看熱鬧刷留言評論的網友！但因波及到一些不相關店家們，他強調不是任何店家的老闆，請不要波及到別人！

美食網紅指出，這次所以不想有任何回應，是因為講了再多，都不會被平衡報導，每一次只要有一點捕風，就會有另一種捉影。過往就算訪問到我，也可以說沒聯絡到本人，或是直接就不用他的採訪內容了，畢竟他本來就充滿爭議，且也有不少仇人。

美食網紅說，有什麼問題也可以問，也歡迎各位指教，若有做的不妥的地方，也希望讓他有進步的空間，但大家可以不要再去騷擾任何一個店家嗎？他個人發生的事情，他也會仔細搜尋，這到底是怎麼越傳越偏的訊息哪來的。

網紅美食強調，台南市政府第二分局的宣傳活動，他本人純粹是公益活動，沒有拿任何費用，他從事公益的活動也不是第一次了，從事公益活動的店家，他更是努力支援，所以真的沒有什麼代言人的「名稱」，至於第二分局撤文的問題，他表示尊重，畢竟別在風口浪尖上是正確的！