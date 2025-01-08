3女戰7男大風吹！美食網紅被逮竟獲邀拍反詐片　南警超窘急下架

▲台南市警二分局找來美食網紅擔任反詐騙代言人，結果被爆該名網紅曾因參加性愛趴被二分局查獲法辦，引發熱議。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警二分局邀請美食網紅擔任防詐騙代言人，拍攝防詐騙影片，欲利用其知名度提高反詐騙效果，惟卻被爆出該名網紅曾在2023年參與一起「7男3女性愛趴」被二分局查獲，引起網友熱議，市警二分局坦承一時失察未注意網紅個人負面行為，影響防詐宣導美意，已即刻撤除、下架該網紅所有反詐影片及文章。

台南市警二分局偵查隊隊長周志遠表示，網紅的高粉絲數及對社會大眾的渲染與影響力，都能讓宣導效益極大化且貼近民眾，二分局為使民眾更有反詐意識，故邀請網紅協助拍攝反詐騙宣導影片。

此次二分局邀請網紅協助防詐宣導時，因一時失察，未注意網紅個人負面行為，影響防詐宣導的美意，二分局已即刻撤除、下架該網紅所有反詐影片及文章，未來選擇宣導代言人時，會更加謹慎，確保宣導活動的公信力和正面形象。

二分局呼籲，市民若接到可疑電話或訊息，不應隨意回應，而是主動求證，避免成為詐騙集團的受害者。二分局將持續舉辦更多類似活動，並歡迎民眾踴躍參與，共同營造安全無詐的生活環境。

據了解，台南市警二分局2023年12月下旬，據報循線持搜索票攻堅民宿，當場查獲主辦人張男(50歲、高雄人)，另現場查獲梁姓等7名男子及王姓等4女於房間內全身赤裸，並分兩房間正非法從事性交易轟趴派對。現場查扣保險套294個(已拆封使用22個)、潤滑液4瓶及手機等證物，並於調查後將媒介營利之張男(50歲、高雄人、於網路號召及活動規劃者)、王女（39歲、高雄人、提供帳戶供男客匯入參加活動費用）兩嫌依妨害風化罪移送地檢署偵辦；另同案7男3女等共10名參加性愛趴的男女犯嫌，分別依社會秩序維護法各別裁罰5000元。

員警調查發現，張嫌以推特社群軟體為工具，以台中、台南、高雄等地來舉辦性愛轟趴，並以「長腿妹妹」、「火辣御姐」、「學生妹」、「俏麗護士」等色誘言語來吸引不特定男子報名，並由每名參加之男子匯款3300元之參加活動費至王女帳戶，再邀約3名女子來參與性愛派對。所收取之現金事後扣除住宿場地(4000元)、保險套、飲料等費用後，再由張男等人朋分藉以獲利。現場被查獲舉行性愛趴的7男3女依社維法裁處，負責人張男、王女被法院各判刑6月、5月，而該名美食網紅就是參與「7男戰3女」性愛趴其中之一，被依社維法裁罰。

該名美食網紅常在南台灣大街小巷分享各處美食，憑藉生動幽默的風格，獲得15萬粉絲認證，在美食部落客界佔有一席之地，因此台南市警二分局邀請他擔任防詐大使，協助錄製「反詐騙」宣導影片，呼籲大眾別輕易遭詐騙集團詐騙，沒想到因一時失察未注意其負面形象及社會觀感而自陷宭境，這是二分局始料未及。