基捷土地開發主管機關　謝國樑：與雙北共同推動聯合開發

▲基隆市政府召開「研商基隆捷運推動作業」會議。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府6日召開「研商基隆捷運推動作業」會議，與臺北市、新北市捷運局討論分工模式。基隆市副發言人張家馨指出，謝國樑在會中表示為把握重大捷運建設帶來城市翻轉的契機，基隆市府將擔任基隆市境內捷運車站的土地開發主管機關，並依據車站周邊不同的發展願景，打造最合適的產業定位，服務更多民眾，讓基隆變成更多元、更宜居的城市。

張家馨表示，謝國樑在會中指示市府團隊應參考臺北市、新北市等捷運執行經驗，在捷運工程興建的階段，將車站與周邊土地使用緊密結合，並結合民間與公部門力量，保障土地所有權人權益，提供多元參與捷運建設方式，以有效集中資源，逐步帶動基隆市的產業升級與城市發展。

副發言人曾冠誠說明，政府為取得捷運工程所需用地，除了向民眾以協議價購或一般徵收取得私有地之外，土地聯合開發是另一種土地取得方式，由土地所有權人提供用地，基於捷運建設將改善地區發展條件，基市府透過都市計畫變更方式以提高土地使用強度；最後再以開發完成後的大樓，抵付原土地之土地價款，提供土地所有權人的土地被徵收方式之外，另一種不減損土地財產權的途徑，更可增加收益挹注捷運系統之建設。

秘書長方定安進一步說明，在都市計畫的指引下，由土地所有權人提供用地，一方面降低市府取得土地成本的財務重擔，二方面加速基隆捷運建設的推動，三方面也能讓捷運早日服務基隆地區的民眾，達成民眾、私地主與公部門三贏的局面。此外，市府將盤點捷運沿線的潛力都市更新土地與應配合的公共設施用地，並研議以多元創新用地取得方式的可行性，提高民眾配合政府公共建設的意願。

交通處王圳宏處長表示，目前基隆捷運正由基隆市政府會同新北市政府完成基本設計作業，並於2024年12月16日提報至中央進行工程經費審議，預計2025年辦理用地取得的都市計畫變更作業及工程公開展覽、招標作業。