揮別「班班喝鮮奶」　農業部回歸本業辦座談：助酪農產業升級

▲農業部密集舉辦座談，助酪農產業升級。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

行政院上周宣布「班班喝鮮奶」政策下學期全面停辦，農業部長陳駿季昨表示，將回歸農業部本業，好好照顧酪農，迎戰紐西蘭進口液態乳零關稅來台。農業部今發布新聞稿指出，將在雲林、彰化、台南、屏東四大酪農產區舉辦座談，協助酪農進行產業升級，提升乳品競爭力。

農業部表示，我國與紐西蘭於2013年簽署台紐經濟合作協定(ANZTEC)，自明年起紐西蘭進口液態乳關稅將調降為零關稅。因應國產酪農產業可能面臨的衝擊，農業部近10年來編列經費並籌組專家團隊輔導產業，除已擬定養牛產業轉型四年升級計畫，並獲行政院同意投入更多資源協助酪農產業轉型。

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農業部已規劃在雲林崙背鄉、彰化福興鄉、台南柳營區及屏東萬丹鄉等四大酪農產區，以及針對東部花蓮瑞穗鄉等酪農業者，辦理一系列產業座談會，將聽取酪農業者的需求與建議，做為未來推行產業輔導政策的參考依據。

農業部指出，昨天已與台南柳營酪農區舉辦酪農產業精進措施座談會，現場有超過60名酪農及相關產業代表與會，會中宣達後續將積極執行政策方向，包括協助自有品牌的小農鮮乳產品導入與通路合作、加強與連鎖飲料業者合作增加國產鮮乳使用量，以及協助產業改善冷鏈或污染防治設施設備等，自牧場端確保集乳品質及乳品衛生安全、擴大市場上國產乳品使用，亦持續結合食農教育推廣措施，提高國人對國產鮮乳的信賴與正確認知。

農業部說，會中部分業者建議，應掌握乳品廠後續收乳動向、加強推動食農教育、擴大消費者對於國產鮮乳標章的認知，以及要求衛生福利部對於進口乳品應要求標示「長效乳」等問題，作為未來提升產業競爭力的評估方向。

農業部說明，後續將於一周內陸續於屏東縣萬丹鄉、彰化縣福興鄉以及花蓮縣瑞穗鄉等酪農飼養區，密集辦理系列產業座談會，聽取產業建言，期望發揮公私協力倍增效應，精進生產結構調整、提升乳品品質、改善酪農業經營環境並提升養牛產業總體競爭力。