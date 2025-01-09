氣象專家李富城遭詐騙！親揭受騙過程：跪下給你磕頭

▲氣象專家李富城也逃不過詐騙集團。（圖／翻攝自李富城臉書）

圖文／CTWANT

詐騙集團手段日新月異，詐騙案件層出不窮。近日氣象專家李富城也成為受害者，他在臉書上透露，自己因為看了YouTube廣告而購買了一件外套，結果收到的商品與展示品完全不符，直呼「買到假貨」。

李富城在臉書發文表示，「我上當了，買到了假貨。我是在YuoTube上的廣告，跪下給你磕頭，不實廣告，展示品與實際貨品不符，展示品是真的毛皮，實際貨品都是假的。」

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有網友詢問他買什麼，他回應是外套，他說當時看到的廣告展示的外套是用真毛皮製成，但實際收到的商品卻是假的。他透露，這筆交易是採取送貨到府及貨到付款的方式，然而在嘗試聯絡商家要求退貨時，卻發現電話為空號，無法聯繫。

貼文曝光後，許多網友紛紛留言提醒大家注意詐騙手法，「小錢就算了不用在意，許多人上過當，我買過名牌T恤，不是棉質，幾乎是像塑膠的材質」、「大哥，臉書YouTube 的廣告都不可信，一定要建立自信心拒絕下單」、「所以真的不要在臉書上買東西」、「臉書和YouTube上的廣告不可信」、「臉書上的東西不要買，十個有九個是騙人的」。

事實上，近期刑事局提醒，拍賣平臺「賣家」遭詐騙之案件有增加趨勢，詐騙手法是歹徒假冒買家，並利用臉書Messenger或拍賣平臺聊天系統聯繫賣家必須使用物流平臺進行送貨，然後以「無法下單」、「已匯款但款項遭到凍結」之名義，給予假拍賣平臺或貨運業者客服連結、QR Code，再假冒客服人員以「賣家未認證或簽署金流協定」等話術，騙取民眾銀行帳戶資訊，並以認證或簽署等名義，要求賣家操作ATM或網路銀行將款項匯出。提醒有在臉書Marketplace掛賣的賣家，如有買家下訂要求至其他平臺開賣場的情形，就有可能是詐騙。

刑事局發現受害者幾乎都是第一次使用物流服務者，因此已促請7-11賣貨便在賣家申請註冊及上架商品時引導觀看情境式宣導影片，強化提醒賣家慎防此詐騙手法，請民眾切勿加入不明LINE客服或點擊不明網址連結提供個人資料，避免個人資料外洩致遭詐騙。

刑事局指出，近期觀察案件趨勢，國內貨運業者「黑貓宅急便」、「台灣宅配通」、拍賣平台「PopChill拍拍圈」及「樂天市場購物網」亦有遭偽冒用客服誆騙賣家案例，也請民眾慎防花言巧語並認明正版客服，以免受騙。

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