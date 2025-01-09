赴日「預先通關」13地點曝！內行人揪關鍵嘆：只是地方小機場

▲日本部分航線航班將可辦理入境事先確認作業，自2025年1月16日起至2月12日於桃園機場實施。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

因應春節連續假期國人赴日旅遊高峰，桃園機場公司去（2024）年底透露，日本部分航線航班可辦理入境事先確認作業，近日指出自今年1月16日到2月12日與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業，縮短國人抵達日本機場的通關審查作業，並公布13個地區的機場。沒想到有旅遊粉專發現，這些都是地方小機場，應該在因旅遊旺季人潮激增的大機場實施才對。

桃園機場公司7日表示，今年再次與日本出入國在留管理聽合作實施「台日機場入境事先確認」作業，自今年1月16日起至2月12日止，預計將有134個航班的旅客能享受到這項服務。桃機公布今年抵達的13個地區機場，包括函館、旭川、秋田、仙台、福島、新潟、小松、高松、岡山、茨城、宮崎、熊本及鹿兒島。

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台灣旅客在試用航班之櫃台辦理報到手續時，航空公司會提供宣傳單及日本入國紀錄卡，旅客得自行選擇是否於候機室向審查關辦理入境事先確認，完成後能減少入境日本的境管審查程序；旅客可利用登機前等待的時間，進行護照確認、臉部照片拍攝及指紋採集等，完成後到時候抵達日本僅需再次確認為本人，即可入境日本。

不過由旅遊部落客林氏璧經營的臉書粉絲專頁《日本自助旅遊中毒者》發文，分析「台日機場入境事先確認」這項服務，發現僅限13個地方小機場，忍不住吐槽，「最需要幫忙的應該不是這些地方小機場呀，到底何時才能在最可能在旺季爆炸的成田，關空，新千歲等大機場啟用呢？」林氏璧指出，這些地方小機場本來就通關很快，現在還要增加在候機室的作業，覺得這個政策怪怪的。

貼文一出底下有許多網友分享各自看法，「去年本來在桃機可試試看，但到桃機又說日本人力不足沒有派人來，所以飛去日本還是又排隊入關了」、「幾年前同事因公出差秋田就試用過，結果到日本還是再辦一次入境手續」、「應該是大家搞錯方向，預先通關其實初期不是解決入境大排長龍問題，而是解決人力不足問題。小機場有國際線，就要派人去處理入境程序，但小機場班次不多，派人去處理有點浪費人力，所以集中在出發地辦理，就可減少整體人力需求。」

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