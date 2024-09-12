史上首次民間「太空漫步」將登場　SpaceX宣布發射成功

▲乘龍號達到地球上空1400公里的高度。（圖／翻攝X@SpaceX）

記者吳美依／綜合報導

美國SpaceX展開為期5天的任務「北極星黎明」（Polaris Dawn），把4位民間太空人送到范艾倫輻射帶（Van Allen radiation belt）進行多項實驗，包括預計12日登場的史上首次民間「太空漫步」。

SpaceX火箭「獵鷹9號」（Falcon 9）運載太空船「乘龍號」（Crew Dragon）已於10日在美國佛州甘迺迪太空中心升空。SpaceX也在11日晚間發文宣布，「成就達成，遠地點（apogee）1400.7公里。」

Polaris Dawn and Dragon at 1,400 km above Earth – the farthest humans have traveled since the Apollo program over 50 years ago pic.twitter.com/rRDeD1dY1e — SpaceX (@SpaceX) September 11, 2024

這個高度已經進入范艾倫輻射帶，一個充滿了高能量粒子且具危險性的區域，高度是國際空間站（ISS）的3倍以上，也是登月阿波羅計畫以來，太空艙旅行至距離地球最遠的地方。

「北極星黎明」將進行宇宙幅射與真空效應實驗，重頭戲則是民間史上首次「太空漫步」，等到乘龍號軌道高度回到距離地表700公里左右，太空人預計在格林威治時間12日6時23分（台北時間下午2時23分）步出艙外。如果屆時無法順利進行，13日同時間還會再嘗試一次

▲4名太空人與地球上的家人對話。（圖／翻攝X@PolarisProgram）



由於乘龍號沒有氣閘室，屆時整個船艙都將慢慢減壓，讓4名太空人暴露真空中約2小時，僅靠身上的SpaceX新款輕薄太空衣供氧，藉此進行測試。他們會依靠連接太空艙的氧氣管繫繩，輪流步入艙外約20分鐘。

團隊成員包括億萬富翁艾薩克曼（Jared Isaacman）、美國空軍退役中校波蒂特（Scott Poteet）、SpaceX資深工程師吉利斯（Sarah Gillis）及兼任醫務官的梅農（Anna Menon）。