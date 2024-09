史上首次民間「太空漫步」將登場　SpaceX宣布發射成功

▲乘龍號達到地球上空1400公里的高度。(圖/翻攝X@SpaceX)

記者吳美依/綜合報導

美國SpaceX展開為期5天的任務「北極星黎明」(Polaris Dawn),把4位民間太空人送到范艾倫輻射帶(Van Allen radiation belt)進行多項實驗,包括預計12日登場的史上首次民間「太空漫步」。

SpaceX火箭「獵鷹9號」(Falcon 9)運載太空船「乘龍號」(Crew Dragon)已於10日在美國佛州甘迺迪太空中心升空。SpaceX也在11日晚間發文宣布,「成就達成,遠地點(apogee)1400.7公里。」

Polaris Dawn and Dragon at 1,400 km above Earth – the farthest humans have traveled since the Apollo program over 50 years ago pic.twitter.com/rRDeD1dY1e