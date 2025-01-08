柯建銘喊大罷免　林濁水：去年就說他路線有問題，結果更荒腔走版

▲柯建銘喊大罷免，林濁水指出，去年就曾點名柯建銘路線有問題，現在看來比他預想的更加荒腔走版。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘4日喊出「雙罷」，號召罷免立法院正副院長韓國瑜和江啟臣，以及藍白立委，並主張透過公投解散國會，引發外界熱議。對此，前立委林濁水表示，他去年就曾點名柯建銘路線有問題，現在看來比他預想的更加荒腔走版。

林濁水近日在臉書表示，不少人建議，柯建銘「全面攻擊」的策略不是一個好的策略，現在朝小野大，執政者更需要去擴大結盟的力量，甚至執政高層中也有人這樣想。

林濁水說，柯建銘固然鬥性高強，一開始就抵制結盟，但是要「擴大結盟的力量」關鍵仍在總統閣揆，黨團也重要，但是只是助力，不可能是主力，假使主力不動，或是動得不夠用力，或者動的方式、內容有問題，黨團要結盟也結不出什麼名堂。

林濁水指出，他去年2月就批評柯建銘總召路線有問題，可惜很長一段時間，大家幾乎都跟著柯建銘走，不知道柯建銘路線繼續走下去的結果是什麼，他說，「當時的批評現在我認為仍然得當，而如今柯竟比我預想的更加荒腔走版」。

但林濁水也說，如果要追究當前的困局，焦點鎖定柯建銘一人，「我要說，沒捉到問題核心，既沒效果，恐怕也不夠公平」。