王世堅反對柯建銘雙罷　不在乎藍罷免總部「認真的立委不會煩惱」

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

對於民進黨團總召柯建銘喊出雙罷，藍營也反擊要罷免38席區域綠委，更傳出將成立「罷免指揮總部」，罷免綠委，甚至擴大戰線，連縣市議員一起罷，國民黨團總召傅崐萁則澄清並無此事。對於柯建銘稱雙罷，民進黨立委王世堅今（8日）受訪時表示，個人反對仇恨式罷免。至於藍營反制手法？王則強調，自己一點都不煩惱，人民的眼睛都在看，每一位認真的立委都不會在乎這樣的事情。

民進黨今下午召開中常會，對於黨中央跟黨團最近是否不同調，綠委陳亭妃會前受訪時表示，黨團氣氛沒有不好，而藍白黨團不斷有小動作，甚至在立院議事攻防都用強硬方式，多數表決、強硬通過，本來就會有很多方式去做應對。

陳強調，沒有所謂立院黨團跟黨中央不同調，是在整個溝通過程中，還沒有確定要怎麼走。總召先講了他的想法，引發可能還沒有做最終決定的揣測。面對藍白任何動作，必須要有100種做法、100套辦法，每種應對都可能做。

對於柯建銘提出雙罷，王世堅受訪時則表示，自己很早就說過，個人是反對這種仇恨式的罷免。

而國民黨也嗆聲全台大罷免，根據中國時報報導，國民黨中央將成立「罷免指揮總部」，瞄準立委吳思瑤、蘇巧慧、吳沛憶及張宏陸；更鎖定深綠選區、仇恨值高的黃捷、王定宇。此外，國民黨還想要罷免縣市議員，包括台北市議員苗博雅、桃園市議員黃瓊慧、台中市議員黃守達、新北市議員林秉宥、新北市議員戴瑋姍、桃園市議員許家睿、基隆市議長童子瑋等。

對於藍營擬定大罷免戰術，王世堅則直言，自己一點都不會煩惱那樣的事情，他們這樣做，人民的眼睛真的在看，每一位認真的立委都不會在乎這樣的事情。