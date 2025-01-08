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1分鐘燒掉5座足球場！洛杉磯野火萬人撤離　拜登最新聲明

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州洛杉磯因野火災情進入緊急狀態，高級住宅區「太平洋帕利塞德」（Pacific Palisades）遭受波及，超過3萬人被迫撤離。受到強勁風勢、乾燥等因素影響，火勢快速蔓延，帕利塞德大火至今已燒毀2900英畝的土地，大約每分鐘燒掉約5個足球場。總統拜登目前就在洛杉磯，稍早已聽取野火災情簡報，並強調白宮將會盡全力協助當局採取應對措施。

▲▼ 美國加州洛杉磯野火。帕利塞德大火（The Palisades Fire）。（圖／達志影像／美聯社）

▲野火火勢延燒面積已擴大至2900英畝，火勢蔓延速度極快。（圖／達志影像／美聯社）

CNN等報導，野火火勢延燒面積已擴大至2900英畝，蔓延速度極快，強勁風勢使救火工作變得非常具挑戰性，消防飛機無法出動，估風速還會持續增強。在聖莫尼卡（Santa Monica）與馬里布（Malibu）之間的海濱區域，許多人被迫棄車步行逃離。依據電力追蹤網站poweroutage.us資料庫，洛杉磯郡至今已有10萬人無電可用。

@cnn Evacuations have been ordered for parts of Los Angeles as a life-threatening, widespread windstorm creates extremely dangerous fire weather conditions in Southern California. CNN’s Natasha Chen reports. #cnn #news ♬ original sound - CNN

當局並未公布在太平洋帕利塞德大火之中遭摧毀受損的確切建物數量，但加州州長紐森（Gavin Newsom）指出，已有不少建物被摧毀。搭機民眾基嫚（Shelby Kidman）當時正從鹽湖城飛往洛杉磯國際機場，往窗外望出去，可見入夜後野火仍持續熊熊燃燒。

▲▼ 美國加州洛杉磯野火。帕利塞德大火（The Palisades Fire）。（圖／達志影像／美聯社）

▲不少建築物遭野火波及。（圖／達志影像／美聯社）

拜登人就在洛杉磯，預計在當地8日啟程返回美國東岸。白宮表示，拜登稍早已經聽取關於洛杉磯野火的簡報，並與州、地方官員保持聯繫，在此之際，應加州州長紐森（Gavin Newsom）的要求，聯邦緊急事務管理署（FEMA）已經批准火災管理援助撥款。

拜登透過聲明表示，白宮將盡全力協助當局採取應對措施，已提供任何必要聯邦援助，來幫助撲滅太平洋帕利塞德大火，也敦促太平洋帕利塞德與洛杉磯周邊地區居民保持警惕，聽取當地官員指示。

副總統賀錦麗稍早也已經聽取野火簡報，她稱，她與丈夫正為加州同胞祈禱。對於冒著生命危險滅火、幫助維護社區安全的英勇應急人員深表謝意，「我的心與所有受到加州野火影響的人同在」。

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