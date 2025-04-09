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創意私房驚見北市警察會員！至少60女受害…超變態偷拍手法曝

▲▼台北市大安分局警員郭昇翰偷拍被起訴。（圖／資料照）

▲台北市警員郭昇翰(左)除從「創意私房」下載非法性影像，還涉嫌自己偷拍收藏，累計8人提告。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北市警員郭昇翰，涉嫌從2022年起，利用職務之便，在派出所公廁裝密錄器等方式，偷拍女警或女性民眾的私密處，檢警查扣硬碟發現約60名女性受害人，台北地檢署日前依7人提告，將郭昇翰起訴後，持續清查發，郭昇翰另外在與同學聚會時，偷拍女同學如廁獲面，9日再依妨害性隱私等罪，追加起訴郭昇翰。

檢警在2024年5月間，清查現已封站的偷拍論壇「創意私房」會員時，曾前往郭昇翰住處展開搜索，當時辦案人員查扣郭昇翰的電腦硬碟，發現除了部分從論壇下載的非法影像外，還疑似有郭昇翰自己偷拍的檔案，因此在同年8月間再次搜索約談。

檢警查出，郭昇翰2022年5月15日上網購買針孔，並安裝在派出所一樓供民眾獲警員使用的友善廁所，而且直接把密錄器就藏在馬桶對面的雜物之間，偷拍如廁者的正面；另一方面，有女警上二樓使用外人禁入的廁所時，郭昇翰就會尾隨，拿著手機從隔間下方伸進去偷拍。

最扯的是，郭昇翰利用同事或民眾到派出所洽公沒有戒心，趁女性民眾俯身填寫資料，或是領口寬鬆、襯衫鈕釦間有空隙時，直接拿起手機偷拍女性私密部位；檢警更發現，郭昇翰接獲勤務外出，見有等待協助的女性穿著較為清涼，也會拿起手機偷拍對方下半身，犯案手法離譜至極。

專案小組以圖尋人，發現郭昇翰偷拍地點除了派出所，還有附近商家的廁所，受害者除了成年人，也有小女孩，約有60人遭到偷拍，但大部分難以確認身分，女同事們則是一看就能認出自己成了偷拍對象，總計7名被害人指認提告，檢察官在2024年底先依公務員假借職務上之機會妨害祕密，起訴郭昇翰並請法院加重其刑。

據了解，郭昇翰硬碟中的性影像，還有不少非警職人員受害，部分被害人影像資料夾中還存有社群檔案等資料，郭昇翰坦承其中1名被害人是郭昇翰趁同學聚會時，到餐廳廁所裝針孔偷拍，經被害人確認身分表明提告後，檢察官依法追加起訴，並持續清查郭昇翰直有的性私密影像被害人身分。

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