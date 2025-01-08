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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／江啟臣插手川普就職訪團　也想赴美「有意提前結束立法院會」

▲就業服務法修正草案三讀，副院長江啟臣落槌通過。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院副院長江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

美國候任總統川普（Donald Trump）20日舉行就職典禮，我方慶賀代表團由總統賴清德指派立法院長韓國瑜擔任團長，由於藍委搶破頭，多達31人登記，外交部應在野黨要求，將訪團組成升級到3綠委、3藍委及1白委，卻傳出國民黨內仍不滿慶賀團規格，更批評「賴政府不想讓韓國瑜加分」。據了解，立法院副院長江啟臣近日也透過立法院國際處表達希望參加，甚至為順利出訪，有意提前結束立法院會。

總統賴清德日前表示，自己已經派立法院長韓國瑜擔任特使團長，與各黨團代表前往美國參加川普總統就職典禮，而出發之前，他打算邀請朝野特使團來總統府聊一聊。外交部長林佳龍備詢時則說明，訪團由總統指派韓院長擔任團長，而訪團成員原本依據立法院席次提出2＋2＋1的名單，後來朝野黨團希望增加兩名，駐美代表處也很努力設法達成3+3+1，時間很緊迫，希望不要再變動。

然而，昨傳出國民黨內部對慶賀團規格不滿，並批評「賴政府不想讓韓國瑜加分」。對此，黨政人士指出，這樣的質疑完全站不住腳，回顧過往慶賀團組成，2009年及2013年均由立法院前院長王金平率團；2017年由於時任國會議長蘇嘉全忙於預算案，改由前行政院長游錫堃率團，皆維持現任國會議長或等同規格。今年韓國瑜擔任團長，一個月前還獲國民黨立委稱讚為「舒緩朝野關係的巧妙安排」、「現任院長等級的特使，讓世界看見台灣」，如今卻改口指責規格不足，令人不解。

據了解，慶賀團名額原定為「2+2+1」，即國民黨、民進黨各兩名立委及一名民眾黨立委參團，外交人士指出，「這是拜會韓國瑜後獲同意的共識，韓院長也知道門票取得不易，並未為難」。經立院表達擴增名額，協調後增為「3+3+1」，外交部便刪去工作同仁名額，並以「台美國會議員聯誼會」為基礎增加名額。

江啟臣近期透過立法院國際處表達希望額外加入名單，並藉「國會外交」之名操作個人參與，此舉引發外交體系議論，「如果江真的想在立院會期中落跑，跟一個國民黨慶賀團立委交換就好，何必搞成這樣？」外交部長林佳龍上週公開備詢時也表明，慶賀團名單需經多方行政程序與國際溝通，時間十分緊迫。外交人士指出，江啟臣堅持參團，試圖將外交機會轉為個人聲量，已經有不少反彈聲音。

由於韓國瑜要率團出訪，1月18日後的院會原本由江啟臣主持，若江啟臣也堅持出訪，且院會還沒結束，則由最資深立委柯建銘代理院會主席，現傳出，江啟臣為順利出訪，不惜提早結束立法院會期，黨政人士形容江此舉為「綁架韓國瑜」，將台美關係與朝野和諧置於個人利益之下。

目前立法院尚在會期中，總預算尚未通過，朝野對立情勢持續緊繃。黨政人士指出，江啟臣為個人政治利益，試圖提早結束會期，以參與慶賀團為由「綁架韓國瑜」，全然無視朝野合作及國會運作的社會觀感。此外，江甚至透過國民黨駐美代表試圖接觸川普團隊，試圖操作國會外交為個人政治利益，至國家利益於不顧。

黨政人士強調，國會外交應以國家利益為首，避免成為個人政治工具。江啟臣此舉不僅損害台美關係，更傷害朝野合作氛圍，呼籲各界應摒棄政治操作，以國家利益為優先，妥善完成慶賀團相關任務，展現台灣對美國新政府的支持與友誼。

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國民黨慶賀團韓國瑜江啟臣台美關係外交部川普

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