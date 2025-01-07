強烈冷氣團要來了！明先乾後濕　連3天低溫不到10度

▲明天受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北及東北部低溫11至13度。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣冷颼颼，中央氣象署指出，明天受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北及東北部低溫11至13度，周四強烈大陸冷氣團南下，周四晚間至周五清晨最冷的時間點，周五過後因輻射冷卻效應，部分地區出現10度以下的低溫，持續到周日，下周一氣溫才會逐漸回升。

氣象署預報員張竣堯說，明天冷氣團及輻射冷卻的影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，周四強烈大陸冷氣團南下，此波冷空氣環境偏濕，周四、周五在北部、東半部、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。周六及周日雨區稍微縮減，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨。

張竣堯提到，周四到周六這段期間水氣偏多，若低溫與水氣配合，周四晚間到周五中部以北及東北部2500公尺以上高山有降雪的機率，周六中部以北3000公尺以上高山仍有零星降雪的機會。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，張竣堯指出，明天白天跟今天類似，北部及宜蘭、花蓮約17至20度， 中南部及台東約21至25度，南部24度、25度左右。周四強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫都下降，中部以北、東北部及東部天氣寒冷。

他表示，周四晚間到周五清晨是最強的時間點，台北低溫預估12度，中部以北及東北部低溫10至12度，南部及花東12至15度，周五過後輻射冷卻效應，局部空曠地區或近山區平地出現10度以下低溫，持續到周日，下周一才會回溫。