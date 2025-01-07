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南韓呼吸道疾病大爆發！流感病患暴增2.4倍　首爾兒童醫院人滿為患

▲▼南韓首爾市區某間醫院的候診大廳，排隊掛號的病患正等候看診。（圖／CFP）

▲南韓首爾市區某間醫院的候診大廳，排隊掛號的病患正等候看診。（資料照／VCG）

記者羅翊宬／編譯

跨年前後流感疫情燒起來，就連南韓、日本也不例外，相繼發布流感疫情預警。韓媒前往位於首爾市九老區的一間兒童醫院採訪，發現其中有2位醫師的掛號等候患者就高達40人，病童出現流感症狀後高燒不退、嘔吐。南韓當局統計，去年12月最後一周，每1000人之中就有73.9人出現疑似流感症狀，比上一周高出2.4倍。

韓媒《News1》昨（6）日下午2時40分前往位於首爾市九老區的「我家兒童醫院」進行採訪，只見2樓診療室與候診大廳擠滿前來看診的患者，且水洩不通的程度是連一個座位都沒有，孩童們流著鼻涕靠在父親的懷中，也有家長們抱著孩子焦急等待，現場目測約70多人都戴上口罩。

指示螢幕畫面中可以看到，該間醫院現場進行看診的4名醫師當中，就有2名醫師的等候患者超過40人，螢幕上直接顯示「掛號截止」字樣。

4歲女童智雨疑似感染流感，家長受訪時透露，「前一天我家女兒的感冒症狀變得更嚴重，今天更出現高燒、嘔吐等症狀。女兒已經吃過感冒藥了，但昨天卻還是開始發高燒。剛剛去別間醫院，醫師診斷為流感。雖然她持續吃藥，但還是一直嘔吐，只好來這裡打點滴。」

南韓疾病管理廳今（7）日指出，去年第52周（12月第4周，12月22至28日）平均每1000名人口中，就高達73.9人出現疑似流感症狀，這比起前一周（51周）的31.3人足足暴增2.4倍，至於第50周為13.6人、49周為7.3人，顯示南韓感染流感的人數正在以倍數增長。

據悉，南韓當局去年12月20日針對呼吸道疾病感染潮，發布全國性的流感流行注意警報。去年12月23至27日，平日平均每天有1萬8437人送進急診室，比起前一周增加3300人，其中在增加的患者數當中，高達1357人（41%）為流感患者。

我家兒童醫院小兒青少年科專科醫師金炳寬（音譯）指出，此次前來看診的患者中，包括確診流感、新冠肺炎、腸胃炎，以及一般感冒的患者，此次流行期又以A型流感占大宗。

金炳寬表示，A型流感主要症狀為持續發高燒39度以上、發冷、咳嗽、咳痰、流鼻水等呼吸道症狀，以及偶爾伴隨噁心、腹痛等消化道症狀，一旦呼吸道症狀惡化，可能引發肺炎。

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