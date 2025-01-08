邱軍撞死運將肇逃引公憤！他逆風「點1問題」：司機難道沒有錯？

▲邱軍撞死運將。（圖／翻攝自Threads）



記者施怡妏／綜合報導

藝人邱軍以一首〈運轉人生〉爆紅，不料他卻在2024年12月27日凌晨開車撞死一名計程車運將後肇逃，案發2天後才到案，涉嫌肇事逃逸及酒駕，不過有網友指出，肇事逃逸的確有錯，不過司機似乎也有錯，清晨4點以為路上車少，就站在車道聊天，「這難道是對的嗎？」貼文掀起討論。

原PO在Threads發文，邱軍肇事逃逸確實需要負起法律責任，「但難道被撞到的人真的百分百沒有問題嗎？」清晨4點的道路上，司機抱持僥倖心態，站在車道上聊天，「這難道是對的嗎？所以到底為什麼要站在那邊聊天？」

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他進一步指出，司機站在離車道這麼近的地方，就算沒有被邱軍撞到，也很有可能被其他人撞到，「不要說什麼不要檢討被害者，因為不是每個被害者都是100%無辜」。他強調，肇事逃逸確實是錯的，但有多少人真正關心所有事情的全貌？「很多事情都是一體多面的，大家卻都只想看見自己想看見的部分」。

貼文曝光，網友紛紛留言，「行人（司機）在車道不對，但這是車前狀況⋯他完全沒看到」、「兩者都有錯，但肇事逃逸的人更是可惡」、「路人站在路中央聊天會被罵『找死啊』，這下真的找上門了」。也有網友指出，引起大家憤怒的是邱軍的態度，「沒有人覺得司機們沒錯啊？為什麼會懷疑酒駕？因為肇逃啊，又說撞到石頭，是你你會相信嗎？知道為什麼會引發眾怒嗎？因為事發以後毫無悔意懂了嗎？」「事發後還陸續參加活動…社會觀感不佳」。

邱軍7日下午被檢方通知到案，一身黑現身基隆地檢署。檢方訊後，於下午5點半左右向法院聲請羈押禁見。晚間羈押庭結果出爐，法官裁定羈押禁見2個月，因此邱軍將在看守所過年，除夕無法返家與家人圍爐。