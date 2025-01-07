　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

半夜隔壁狂傳「咿咿喔喔」　男友衝門外！結局讓她傻眼了

▲▼ 飯店,偷吃,床單,滾床,住宿。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友和男友租小套房同居，日前凌晨3點多，隔壁突然傳來一陣陣叫床聲，在兩人心領神會地對視後，男友就跑去門外一探究竟，怎料折返後讓她瞬間傻眼，忍不住發文求問「這樣是正常的嗎？」

女網友在Dcard發文提到，他和男友租雙人小套房同居，由於是農舍改建的大平房，隔成好幾間的那種，所以隔音相當差，「半夜三點多，隔壁傳來叫床聲，我們兩個對視並確認後，他說要確認是左邊還是右邊房間傳來的聲音，就跑到門外去聽了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到，男友返回後，突然說自己也好想要；這時，原PO震驚發現，男友竟勃起了，「這是他在性幻想別人，還是叫聲好聽讓他很爽？這樣是正常的嗎？是只有我會在意，還是想太多了？」

▲▼性感、女人、胸部、性愛、做愛、上床。（示意圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

對此，大多網友直言，「正常反應啦，不用把男友想這麼壞吧」、「被強迫看A片當然會硬啊」、「正常反應，我聽A片的聲音也會有反應」、「不硬才有病吧」、「沒有問題呀！我聽聲音也會興奮」、「妳想太多了～這種氛圍下應該立刻跟男友大戰一場，光想就很興奮」、「聽聲音想到跟妳做的過程而已，真笨」。

另外，還有人笑回，「跟鄰居拚了」、「還好你們也是情侶，殺傷力不大，如果是單身狗的話......」、「尬廣要跟上」、「這不是跟笑聲會傳染的道理一樣嗎」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／邱軍撞死運將還肇逃　法官裁准羈押禁見
爆「柯文哲帶錢回家」被陳佩琪告　許富舜︰無奈承受
修法加嚴才一年！　立法院三讀修正「放寬外役監遴選門檻」
快訊／又是波音！737客機緊急降落莫斯科
快訊／饗饗爆食物中毒！饗賓發聲了
3歲兒前刺24歲前妻！新北男在孩子面前被上銬逮捕

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「饗饗」疑似食品中毒！饗賓晚間發聲明：今明兩天全面清消

半夜隔壁狂傳「咿咿喔喔」　男友衝門外！結局讓她傻眼了

2025台北國際書展4條件免費入場！「讀字伸展台」變裝皇后開場

是你嗎？2025上半年「最強運」4生肖　翻轉命運如有神助

強烈冷氣團要來了！明先乾後濕　連3天低溫不到10度

莒光號「門沒關就駛離」竟是旅客惡意阻擋　台鐵報警：可罰百萬

老公事事向婆婆報備！連「她的隱私」都說了　網看傻：你還讓他講

人妻「1部位」腫爆！醫師驚見第5期...搖頭：恐心肺衰竭猝死

天氣一變冷就胃脹氣、消化不良？醫分享「腸胃保暖」小技巧

桃機1／16起續推「日本入境事先確認」　搭16航線可縮短通關時間

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

#林昱珉 赴宜蘭當12天補充兵！ 新北府前廣場搭巴士前往 #服役

警開槍畫面曝！男掛假車牌拒檢逆向狂飆　中彈才停下

#三重 傾斜民宅20：49突倒下！住戶來不及取貴重物品痛哭

歌手 #邱軍 開車撞死 #小黃運將 ！　疑酒駕 #肇逃 2天才到案

邱軍撞死計程車司機「肇逃2天」　照常上工唱跨年：一起變更好

三重傾斜民宅「20：49突然倒下」　住戶來不及取物痛哭！

#邱軍 撞亡運將稱「以為石頭」　家屬怒嗆肇逃：是不是人啊

#三重 民宅傾斜災情惡化！牆、地斷裂擴大撤離14戶

成毅「在哪跌倒就在哪社交」

「饗饗」疑似食品中毒！饗賓晚間發聲明：今明兩天全面清消

半夜隔壁狂傳「咿咿喔喔」　男友衝門外！結局讓她傻眼了

2025台北國際書展4條件免費入場！「讀字伸展台」變裝皇后開場

是你嗎？2025上半年「最強運」4生肖　翻轉命運如有神助

強烈冷氣團要來了！明先乾後濕　連3天低溫不到10度

莒光號「門沒關就駛離」竟是旅客惡意阻擋　台鐵報警：可罰百萬

老公事事向婆婆報備！連「她的隱私」都說了　網看傻：你還讓他講

人妻「1部位」腫爆！醫師驚見第5期...搖頭：恐心肺衰竭猝死

天氣一變冷就胃脹氣、消化不良？醫分享「腸胃保暖」小技巧

桃機1／16起續推「日本入境事先確認」　搭16航線可縮短通關時間

快訊／邱軍撞死運將還肇逃　法官裁准羈押禁見

消基會質疑「iRent租車蒐集過多個資涉違法」！公路局明上門行政檢查

快訊／國1「3車連環車禍」統聯客運被追撞　警消緊急到場救援

「16種好眠食物」一覺到天亮！　營養師激推：最好在早餐吃

YTR晨晨日本吃飯「燙到手變90度角」　服務生反應嚇壞她：我很驚訝

2屆奧運金牌安賽龍新年大爆冷！　0比2不敵李卓耀止步首輪

快訊／俄國烏塔航空飛行意外！波音737客機緊急降落莫斯科

爆「柯文哲帶錢回家」被陳佩琪告　許富舜︰師母提告，我無奈承受

「饗饗」疑似食品中毒！饗賓晚間發聲明：今明兩天全面清消

修法加嚴才一年！　立法院三讀修正「放寬外役監遴選門檻」

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

生活熱門新聞

婆婆下令「輪流住院照顧大姑」　媳當場擊落！千人拍手

「急診上班請戴N95」醫護嘆：又要窒息了

仁川機場「狂傳一票災情」　台灣旅客勸世：沒趕上飛機

翻身！　4星座2025苦盡甘來

東京飛台北！整台飛機「只有他1位乘客」　神體驗曝光

台人行李貼「我不是中國人」貼紙！日本地勤笑了

醫院麻疹又增2人染病！群聚已16人確診「接觸者破3千」

寒流失蹤？專家：恐冬天都不來

南機場臭豆腐老闆「累到分手」！女友證實了

交往8年分手！隔2個月「男生要結婚」她錯愕

韓職啦啦隊女王排名出爐！　李珠珢僅第三、李多慧第四

日本免稅店「台人結帳1舉動」...她大讚

台積電開嘉義職缺！「無經驗可」平均年薪70萬以上

墾丁旅遊人次雪崩「創41年最低」！業者揭4原因

更多熱門

相關新聞

新鮮人領「年終5千元」超嗨　他試算搖頭：慘

新鮮人領「年終5千元」超嗨　他試算搖頭：慘

許多公司行號會在年前發放年終獎金，一名社會新鮮人表示，自己任職不到3個月，最近突然發現薪水多了5000塊，猜測應該是年終，感到相當驚喜，但也不禁求問，「沒有經驗，想聽聽各位前輩意見，未滿三個月有年終是正常的嗎？」話題引發討論。

CES展／輝達黃仁勳喊「喜歡我的夾克嗎」閃亮登場！　網友狂搜類似款

CES展／輝達黃仁勳喊「喜歡我的夾克嗎」閃亮登場！　網友狂搜類似款

戀愛後秒渣的三大星座男！

戀愛後秒渣的三大星座男！

男友出軌氣炸！女祭1招終極報復「睡了他爸」

男友出軌氣炸！女祭1招終極報復「睡了他爸」

柯文哲交保金7000萬政界最高　他愣：犯什麼罪？　

柯文哲交保金7000萬政界最高　他愣：犯什麼罪？　

關鍵字：

隔音問題感情性幻想奇事網友討論

讀者迴響

熱門新聞

即／三重傾斜民宅倒下！住戶來不及取物痛哭

KTV包廂變刑場！他被暴打「眼球掉地」慘失明

警察年改三讀　所得替代率80％、退警月領7.4萬「比部會次長高」

建商挖垮民宅！三重受災戶悲控損失千萬

不只邱軍！這「2藝人」也曾酒駕撞死人

婆婆下令「輪流住院照顧大姑」　媳當場擊落！千人拍手

即／王天佑「綠島逃獄7.5hrs」　藏匿地點曝光

「饗饗」爆食物中毒！北市衛生局令停業

「急診上班請戴N95」醫護嘆：又要窒息了

快訊／邱軍撞死運將持續神隱…媽媽道歉

根本白吃！5保健食品「搭配禁忌」曝　營養師：都死翹翹了

仁川機場「狂傳一票災情」　台灣旅客勸世：沒趕上飛機

北市獸父警「7年性侵348次」！女兒慘淪酒後洩慾機器

翻身！　4星座2025苦盡甘來

3AV女優「全裸露臀演屍體」拍8小時　電視台還演男主角被水桶

更多

最夯影音

更多

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

#林昱珉 赴宜蘭當12天補充兵！ 新北府前廣場搭巴士前往 #服役

警開槍畫面曝！男掛假車牌拒檢逆向狂飆　中彈才停下

#三重 傾斜民宅20：49突倒下！住戶來不及取貴重物品痛哭

歌手 #邱軍 開車撞死 #小黃運將 ！　疑酒駕 #肇逃 2天才到案

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面