半夜隔壁狂傳「咿咿喔喔」　男友衝門外！結局讓她傻眼了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友和男友租小套房同居，日前凌晨3點多，隔壁突然傳來一陣陣叫床聲，在兩人心領神會地對視後，男友就跑去門外一探究竟，怎料折返後讓她瞬間傻眼，忍不住發文求問「這樣是正常的嗎？」

女網友在Dcard發文提到，他和男友租雙人小套房同居，由於是農舍改建的大平房，隔成好幾間的那種，所以隔音相當差，「半夜三點多，隔壁傳來叫床聲，我們兩個對視並確認後，他說要確認是左邊還是右邊房間傳來的聲音，就跑到門外去聽了。」

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沒想到，男友返回後，突然說自己也好想要；這時，原PO震驚發現，男友竟勃起了，「這是他在性幻想別人，還是叫聲好聽讓他很爽？這樣是正常的嗎？是只有我會在意，還是想太多了？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

對此，大多網友直言，「正常反應啦，不用把男友想這麼壞吧」、「被強迫看A片當然會硬啊」、「正常反應，我聽A片的聲音也會有反應」、「不硬才有病吧」、「沒有問題呀！我聽聲音也會興奮」、「妳想太多了～這種氛圍下應該立刻跟男友大戰一場，光想就很興奮」、「聽聲音想到跟妳做的過程而已，真笨」。

另外，還有人笑回，「跟鄰居拚了」、「還好你們也是情侶，殺傷力不大，如果是單身狗的話......」、「尬廣要跟上」、「這不是跟笑聲會傳染的道理一樣嗎」。