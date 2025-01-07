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快訊／邱軍撞死運將還肇逃　法官裁定羈押禁見

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

藝人邱軍因演唱歌曲《運轉人生》爆紅，不料他卻在2024年12月27日凌晨開車撞死一名計程車運將後肇逃，事件震驚社會。邱軍7日下午被檢方通知到案，一身黑現身基隆地檢署。檢方訊後，於下午5點半左右向法院聲請羈押禁見。晚間羈押庭結果出爐，法官裁定羈押禁見2個月，因此邱軍將在看守所過年，除夕無法返家與家人圍爐。

▲▼ 邱軍抵達基隆地檢署。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲邱軍一身黑現身基隆地檢署。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

法官認為，邱軍涉犯刑法駕駛動力交通工具發生交通事故致人死傷而逃逸罪、過失致死罪，雖於案發後逃離現場，但事後都有應通知及傳喚自行到案，尚難認於犯罪後有逃亡之虞。

不過，法官指出，就被告發生車禍之原因，檢方認為被告有酒後駕駛之情形，此一情節，尚待檢察官調查當日用餐狀況，有必要傳喚相關證人釐清，且被告手機尚未經數位還原，仍有遭遠端操控刪除內容之可能，故檢察官認為被告就此部分有與證人勾串、滅證之虞，為有理由，此部分無從以具保防阻發生，本件有羈押之原因及必要，被告應予羈押並禁止接見通信、授受物件。

邱軍2024年12月27日凌晨4時許開車行經基隆信一路，卻撞上當時站在車外排班的兩名計程車運將，撞擊當下，邱軍的車身還向左偏移，最後向前滑行約100公尺後才停下，但邱軍卻未下車關心，反而直接肇逃，而遭撞的其中一名李姓運將因傷重，搶救7天後仍宣告不治。

▲▼ 邱軍抵達基隆地檢署。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

事故發生後，邱軍仍照常工作，到處開唱，絲毫看不出發生如此嚴重的事故，而他面對警方通知，連續3次都以很忙為由不肯到案，直到第4次警方下出最後通牒，他才在12月29日晚間慢悠悠的現身，此後便神隱，就連3日李姓運將刑事相驗，他也沒有到場，行徑相當誇張。

針對此一不幸事故，死者二嫂指出，事件是27日禮拜五凌晨發生，家裡凌晨5點多接到通知， 邱軍12月29日才到案，到案還是凌晨1點左右才到案說明，邱軍說隔天早上一樣會到案說明，但早上沒來，跟警方延到下午也沒來，又跟警方說要延到晚上一直拖延。

至於邱軍說撞到石頭，二嫂表示，撞到是人還是石頭不可能不知道，「有常識的人，你會在銀行前面有這麼高的一個石頭在那邊嗎，這是不合理的啦」，除非喝酒意識不清，你才會認定是石頭，而且那個時間點是凌晨4點多，更加合理懷疑喝酒，而且邱軍做完筆錄後心態是什麼「這是讓我們家屬蠻不能接受的」。

目前全案依過失致死及肇逃罪嫌送辦，而檢方今下午通知邱軍到案，他一身黑現身基隆地檢署，檢方複訊後，於下午5點半左右向法院聲請羈押禁見。稍早羈押庭結果出爐，法官裁准邱軍羈押禁見。

 
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