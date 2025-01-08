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洛杉磯緊急狀態！「野火狂燒豪宅區」3萬人急撤　好萊塢男星也逃命

▲▼ 加州洛杉磯野火，民眾在濃煙中撤離。（圖／路透）

▲ 加州洛杉磯發生大規模野火。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州洛杉磯高級住宅區「太平洋帕利塞德」（Pacific Palisades）住著不少好萊塢明星，7日遭大規模野火侵襲，造成房屋損毀、交通堵塞，濃濃煙霧籠罩之下，至少3萬人被迫撤離。代理市長、市議會主席哈里斯-道森（Marqueece Harris-Dawson）宣布該市進入緊急狀態，同時警告「最嚴重的災情還未到來」。

《路透》報導，據官方統計，加州聖莫尼卡及馬里布之間占地9482公頃的太平洋帕利塞德有至少510公頃土地被燒毀，占比約5%，當地1萬戶家庭共2.5萬人受到威脅，幾乎相當於太平洋帕利塞德所有人口，所幸目前並無人員傷亡。

▲▼ 加州洛杉磯野火，民眾在濃煙中撤離。（圖／路透）

▲ 大火燒毀住宅。（圖／路透）

官員此前便曾警告，強風與持續乾燥的天氣使火災風險飆升，火勢在短短幾小時內迅速蔓延，預料夜間風勢會進一步增強，可能迫使更多居民撤離。

這種強勁又乾燥的西風被稱為聖塔安那風（Santa Ana winds），來自內陸沙漠，在秋季更為常見，但一年中任何時候都可能影響南加州。

目擊者描述，火勢從托潘加峽谷（Topanga Canyon）向太平洋沿岸擴散，居民撤離時已有許多住宅陷入火海，汽車幾乎被燒焦。男子彼得（Peter）試圖回家拿取物品，但被消防員攔下，無奈表示，「不管是什麼東西，沒了就是沒了，我什麼都做不到。」

▲▼ 加州洛杉磯野火，民眾在濃煙中撤離。（圖／路透）

▲▼ 民眾在濃煙中撤離。（圖／路透）

▲▼ 加州洛杉磯野火，民眾在濃煙中撤離。（圖／路透）

消防當局派出消防直升機取海水灌救，並用推土機清理道路上的廢棄車輛，以便緊急部門車輛通行。但從峽谷到海岸只有一條主要道路，也只有一條通往安全地帶的沿海公路，導致撤離車潮嚴重堵塞，部分居民只能徒步逃生。

另一名豪宅區居民費斯塔（Cindy Festa）伸出大拇指和食指比劃出距離，稱她撤離峽谷時「大火離車子只有這麼近」，「人們把車子丟在大道上，火勢蔓延到山坡上，還有棕櫚樹，一切都在燒」。

美國國家氣象局在火勢爆發前便對洛杉磯大部分地區發布極端火災最高級警報，預測風速將達每小時80至130公里，山區與丘陵陣風則可能達到每小時1030至160公里。當局說明，由於缺乏雨水、濕度低且植被乾燥，情況極其危險，「就火災而言是最糟糕的天氣條件」。

▲▼ 加州洛杉磯野火，民眾在濃煙中撤離。（圖／路透）

▲ 火勢延著山丘蔓延。（圖／路透）

加州州長紐森（Gavin Newsom）表示，州政府最早從4日就開始調動北加州消防資源至南加州，以應對可能的災情，且考量到火勢擴大的風險，目前許多人力與設備仍部署南加州，「希望我們錯了，但我們預估會有其他火災同時發生」。

太平洋帕利塞德是許多好萊塢明星的家園，演員詹姆斯．伍茲（James Woods）也發文報平安，稱他已順利撤離，但「不知道我們的家是否還在」。

住在山丘上的演員斯蒂夫．古根伯格（Actor Steve）受訪時稱還有許多人「困在上面」，呼籲民眾棄車逃離時將鑰匙留在車上，方便他和其他人幫忙移車，為消防車清空道路。

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