更生八十保護成果展暨年貨大街台中開賣　各部會溫暖有感以愛復歸

▲行政院長卓榮泰（中），帶領行政團隊參加更生八十保護成果展暨年貨大街。（圖／臺灣更生保護會提供）



記者吳銘峯／綜合報導

今年度的「更生年貨大街」4日在台中市「交六廣場」舉行，行政院長卓榮泰帶領法務部、衛福部、勞動部等部會首長，攜手合作，展現保護更生的成果。卓榮泰致詞時提到，政府正在強力推動整體治安的防治工作，也努力讓所有的更生朋友都成為社會的資產，不要成為國家的負擔。

本次參與活動的部會首長包含行政院秘書長龔明鑫、發言人李慧芝，立法委員何欣純，法務部長鄭銘謙，勞動部長洪申翰，教育部政務次長張廖萬堅，衛福部政務次長呂建德，內政部政務次長董建宏，法務部政務次長徐錫祥、政務次長黃世杰、常務次長黃謀信，行政院中部聯合服務中心執行長莊競程，最高檢察署檢察總長邢泰釗，臺灣高等檢察署檢察長暨臺灣更生保護會董事長張斗輝，及臺中市政府法制局局長李善植，臺灣高等檢察署所屬各高分檢察署及地檢署檢察長，大肚山產業創新基金會董事長、前法務部長施茂林等政府官員及企業領袖也一起參與。

除了前幾年舉行的更生朋友行銷創業產品年貨大街攤位以外，這次更有全國首創更生保護成果展，包含法務部、勞動部等單位攜手合作，協助更生人復歸社會，在此展現努力成果。總計有來自全國各地139個販售攤商及26個關懷宣導攤位，合計165個攤位，是歷年來規模最大年貨大街。

▲行政院長卓榮泰致詞。（圖／臺灣更生保護會提供）

卓榮泰致詞時表示，政府正在強力推動整體治安的防治工作，從五打七安、第二期強化社會安全網計畫以及第三期的新世代反毒策略行動綱領，希望我們的下一代能夠減少這些毒品的侵害，也加強對治安的維護，期待更生朋友，用自己的親身經歷來告訴年輕朋友，告訴社會，千萬不要走上這條漫長的艱辛之路。我們要讓所有的更生朋友都成為社會的資產，不要成為國家的負擔。很謝謝所有參與更生保護工作的夥伴，也謝謝所有努力向上的更生朋友，願意身體力行，讓更多的人看到成功的例子，這場活動帶給社會很多光明和溫暖。

法務部長鄭銘謙致詞時則指出，我們一起見證剛性司法走向柔性司法，隨著社會的改變，我們認識到，重視個人尊嚴與再生機會的柔性司法，才能真正促進更生人復歸社會，並落實總統所揭示「國家希望工程」目標。本次展覽以「溫暖有感，以愛復歸」為主題，正是柔性司法精神的具體體現，我們要以愛與關懷為核心，幫助更生人重新站穩腳步。

活動主辦單位、臺灣高等檢察署檢察長暨臺灣更生保護會董事長張斗輝致詞時表示，感謝行政院與法務部的指導及支持，及衛福部、內政部、教育部、勞動部、矯正署及臺中市政府的通力合作，一起協助更生人復歸社會。此次更生年貨大街活動，除了展售更生人創業的成果及協助更生產品行銷，讓在臺灣更生保護會輔導下辛苦創業的更生人站得更穩，自立更生。

▼行政院長卓榮泰參加更生八十保護成果展暨年貨大街，並與現場人員互動。（圖／臺灣更生保護會提供）