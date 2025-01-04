警察人事條例擬下周三讀　黨政人士質疑粗糙修法：造成世代不公

▲警察人事條例擬下周三讀，黨政人士質疑粗糙修法，將無辜警察推上政治鬥爭第一線。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院擬於下週三讀「警察人員人事條例」，擬調高警消所得替代率。對此，黨政人士指出，此修法內容美其名是提高退休警察人員的所得替代率，但事實上，修法內容毫無邏輯、欠缺脈絡，不僅加重政府財政負擔外，還會造成同儕與世代間的不公平。該人士質疑，在野黨又端出如此粗糙的修法，實際上只是將無辜的警察人員推上政治鬥爭的第一線。

黨政人士指出，為因應警察人員的危勞勤務，包括月所得和待遇都予以特別加給，平均月所得對比職級的公務人員將會高出相當程度的比例，六都的差距則更高，且警察人員相關福利照護措施遠優於公教人員，並給予自願退休和支領月退年齡均提早 10 歲的特別對待；但目前藍白提出的修法卻忽視現行制度邏輯，無視危險勤務是發生在現職期間，一昧地以特別對待為由提高退休給付標準，顯然只是想要製造無端對立。

「國民黨甚至表示，要將警察人員的所得替代率上限比照軍人標準，但這也是完全去脈絡的說詞。」黨政人士表示，事實上，軍人因役期短、年資少，在最高 90%替代率下，中校以下軍官實支月退休金額，可能都遠低於基層警員的 80%所得上限（即7.4萬元）。

黨政人士分析，此修法還造成兩種不公平：同儕間的不公平以及世代間的不公平。與同期進入公務體系的公務人員相比，單獨提高警察替代率至 80%後，40 年年資的退休基層警察月退休所得上限金額將為7.4萬元，仍然遠遠高於11 職等以下公務人員以及國中小學所有教師和前述中校以下軍官。

黨政人士表示，蔡英文政府在上任後的第一年就開始推動年金改革，希望能夠達到財務永續，確認大家領得到、領得久，也達成世代公平，不過這樣的修法，卻違反退撫制度須公平對待所有參加者的憲法平等原則，造成年輕世代雖然有相同的繳費、給付費率，但退休世代卻有較優渥的支領標準。

該人士分析，按照現制基準，絕大比例的警察人員實支月退休金都具備退休基本生活所需，至少超過5萬元；不過這次的修法將會造成退撫基金用罄年度提早2年，且基金給付也將會超過600餘億元，財務缺口完全改由政府預算撥補。

行政院發言人李慧芝指出，在蔡英文與賴清德政府的努力下，近年來警察人員的福利不斷提升，包括提升超勤加班費、修正警勤加給表支給數額、增訂每月大型活動及重要勤務獎勵金、訂定深夜危勞性勤務津貼支給表、增進警察人員醫療補助、領有警察獎章者提升加發退休金上限等，政府對於警察人員的權益保障不遺餘力。

卓榮泰今也表示，日前在談到中央政府預算付委時，行政立法兩院就已經達成決議，若要用法律案增加中央政府歲出預算，必須徵詢行政院意見、指出財源，「如果違背了這樣的協議，那是摧毀兩院之後再談任何協議的各種可能性，希望立法院能懸崖勒馬」。

李慧芝指出，卓院長在去（2024）年11月7日邀請立法院朝野黨團至行政院商討後，已達成共識決議，未來立法院在通過大幅增加政府歲出預算的法案前，應依照憲法第70條的精神、預算法第91條以及財政紀律法第5條規定，立法院須先指名預算來源、徵詢行政院意見並協調可行性財源。

李慧芝表示，行政院仍然希望立法院朝野各黨團展現誠信，正式徵詢行政院，這些法案對國家財政的影響；行政院也始終抱持開放的態度，與立法院溝通，並且由衷希望雙方能夠有新的合作關係，唯有如此，國家才能在新的年度，讓人民看到新的方向跟新的力量。