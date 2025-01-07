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55688 App攜手達人網推「上千專家服務」　按摩到府最夯

▲▼55688集團宣布55688 App推出新服務。（圖／記者李姿慧攝）

▲55688集團宣布55688 App推出新服務。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

計程車龍頭55688集團宣布55688 App推出新服務，除擴大機場接送且可3天前預約保證有車外，並攜手PRO360達人網推上千種生活服務，並推出摩托車物流即時快遞，上線以來，已有數千人使用，根據分析，按摩到府服務、瑜伽和健身等課程最受歡迎。

55688集團執行長林念臻表示，55688 App籌備快一年，推出重磅服務，希望可以成為生活媒合平台，從交通出行擴展到生活物流、媒體，其中交通要滿足所有用戶移動的需求，包括機場接送、計程車服務、代駕服務，各種移動載具方式客製化服務，也有小朋友接送。

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林念臻指出，第二塊則是生活，與PRO360達人網合作，生活服務從5到6個擴增到上千個服務，滿足720萬用戶；第三塊則是物流，推出摩托車快遞服務最後一哩路，三大業務方向包括辦公室文件快遞、電商服務和直播帶貨，推出即時快遞。

最後一塊就是媒體，計程車車身廣告和車內螢幕服務，將實現數位流量變現，分析720萬用戶一年8千萬趟次搭乘的支付行為和地點，相關大數據跟廣告媒體合作。

林念臻說明，找專家部分提供上千服務，連木雕維修都有，還有瑜珈課程、寵物保母、遊戲代打、外語翻譯、開鎖、脫口秀演員和主持人都可以找得到，12月上線以來，最多人會點選的服務是按摩，然後還有瑜伽和健身課程，應該與絕大部分的用戶女性偏多有關。

▲▼55688集團宣布55688 App推出新服務。（圖／記者李姿慧攝）

▲55688集團執行長林念臻。（圖／記者李姿慧攝）

機場接送服務方面，與上千輛租賃車合作，推出3天前仍可預約服務。且6小時內取消免收費，另提供24小時真人客服服務。

林念臻表示，專家媒合上除會審核要有良民證、專業證照外，也有相關保險機制，若後續有客服反映，身為平台也會責無旁貸，新服務推出後，目前用戶每年呈現2位數成長，未來預期會成長更快。

此外，Uber公司則推出Uber One會員Uber App新用戶首趟行程享200元乘車優惠，完成首搭，再領價值共計800元優惠大禮包，優步小黃與菁英優步等多元計程車行程皆可折抵，優惠至1月底止。

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