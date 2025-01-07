高雄女不信被詐騙！聯合哥哥騙警察「慘賠5627萬」　3億發財夢碎

記者賴文萱、閔文昱／高雄報導

高雄鳳山區一名65歲何姓婦人去年10月至12月間，在網路上加入名為「A10飆紅股市」的LINE投資群組，並下載「宗明投資APP」，以為能透過現金和黃金方式進行「錢滾錢」投資獲利3億元，與詐騙集團的車手面交了9次，結果遭詐5627萬元。為此，警方雖逮捕4名車手，但由於贓款、黃金已上繳集團，要追回失款恐有難度。

據了解，詐騙集團誆騙何婦稱，可以透過現金和黃金方式進行「錢滾錢」投資，只需投入5627萬元，就可以獲利3億元。何婦不疑有他，在這段期間內多次前往銀行提款，雖有引起行員關切，但她每次都以投資不動產為由說服行員，甚至在警方到場詢問時，還與親兄長串通，謊稱要購買農地，成功騙過警方，錯失了阻止詐騙的最佳時機。

▲鳳山警逮詐騙千萬車手，全力追緝上游。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

直到詐騙集團以無法出金的理由多次搪塞，何姓婦人才驚覺自己被騙，撥打165反詐騙專線查證後，前往鳳山分局報案。

鳳山分局在接到報案後，立即組成專案小組展開調查，並在今年1月份，陸續逮捕了4名涉及此案的車手，包括黃、唐、葉、陳等人，不過贓款、黃金已上繳集團。目前警方已依反刑法詐欺罪將4人移送高雄地方檢察署偵辦，將持續追查該詐騙集團的上游。