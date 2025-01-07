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老婆看節目吵逛寧夏夜市　地瓜球攤「小包50、大包80」他傻了

▲私奔彩虹地瓜球 。（圖／記者于佳云攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近某檔綜藝節目掀起夜市熱潮，有網友表示，老婆看了節目之後吵著要逛寧夏夜市，結果去了之後，他在入口處看到地瓜球攤，份量和價格是小包50元、大包80元，平均一顆5塊錢，覺得根本不合理，「這是地瓜球該出現的價位嗎？」話題引發議論。

該位網友在PTT的Gossiping板問卦「寧夏夜市地瓜球一包80元」，老婆看了該檔綜藝節目後，就吵著要去逛寧夏夜市。結果在夜市入口，他看到地瓜球攤販，小包賣50元、大包賣80元，他瞬間愣住，「算起來一顆地瓜球就要5元，而且好幾家都是這個價格，這是地瓜球該出現的價位嗎？」

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原PO忍不住覺得，這個節目呼籲大家多去逛夜市，根本推人去當盤子，可在他心目中，寧夏夜市只比士林夜市好一點。至於他心中排行，則是「南機場>>>饒河>>臨江街>寧夏>士林」，但現在南機場夜市因為節目的關係，湧入大量朝聖客群，令他直嘆氣。

貼文引發討論，「股市2萬3，一包才80，俗啦！」「以前台灣早年的夜市，再也不會出現了，去哪裡都看不到」、「夜市吃起來比餐廳還貴」、「等到100元，你就會覺得80元很便宜，你不覺得台灣現在是溫水煮青蛙嗎」、「不如吃蚵仔煎，才90。」

不過，有網友平反道，「去寧夏要買香酥地瓜球，在對面那條，小包30、大包50」、「寧夏吃了十幾年，屌打士林。」也有人表示，「現在夜市只剩下中南部地區夜間小夜市，那種不出名的才有辦法吃到正常價格了」、「台南大包50。」

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