早餐店「什麼品項」賺最大？　網點名它：老闆一問就知道了

▲早餐店。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

早餐店販售的品項通常很多元，近日有網友發文拋問，在這些品項當中，哪一樣的利潤會是最高的呢？他自己猜想可能會是磨菇鐵板麵，成本應該不高。貼文曝光後，大票網友則直呼，「飲料，笑而不語」、「奶茶，有夠暴利」、「飲料吧，根本沒味道」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「早餐店哪一個商品品項利潤最高啊」為標題發文，提到現在早餐店越開越多，有中式，也有西式。因此他就好奇，早餐店販售的品項這麼多，哪一樣的利潤會是最高的呢？他猜想可能會是磨菇鐵板麵，醬料成本可能就3元、麵5元，然後賣50元？但因為他沒開過早餐店，所以也不知道這樣的推測對不對。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「各式飲品」、「早餐店一桶奶茶成本都不知有沒20元，所以有的老闆會半強制問你要喝什麼」、「絕對是飲料」、「飲料和現成炸物」、「什麼不問，一定問飲料」、「紅茶，煮一大鍋成本不到5元」、「當你點完老闆問你要不要飲料你就知道了」、「40年前，我媽一桶紅茶能賣40杯400塊，成本40元」。

▲飲料成本通常較低。（示意圖／記者周宸亘攝）

也有網友表示，「看過菜市場賣麵+醬料，11組100元的，可見成本多低」、「 現在是荷包蛋，賣一顆賺兩顆」。

本站曾報導《揭早餐店賺錢內幕 小資這樣買CP值最高荷包不失血》，經營早餐店比較高的開銷就是店租、水電，幾乎會靠飲料來支撐利潤，像是當時的商用大茶包成本只要7元，但就能泡出3000毫升的紅茶，利潤相當可觀。

也曾有早餐店老闆透露，飲料確實是主要獲利來源，成本比其他品項低很多，但實際上，若扣除房租、水電、人事成本等費用，月收入其實也沒有想像中這麼高。