尾牙抽中1萬現金！下秒收「1通知」剩7千　他怨不合理：想裝死

▲尾牙抽中1萬，被拱請客完可能剩7千。（示意圖／記者廖婕妤攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近正值尾牙、聚餐旺季，很多人都期待在活動中人品爆發。就有網友爽喊尾牙抽到大獎「現金1萬元」，當下真的很爽，可隨後卻被潑了冷水，被告知照慣例，抽到獎金的人要請整組的人吃東西，算一算可能要噴3千塊，讓他超傻眼。

苦主在PTT的Gossiping板問卦，「欸 尾牙抽到獎金被同事要求請客的卦？」當時抽到獎金非常高興，卻立刻被告知要請客，「我這組的Leader就請助理來說，照慣例抽到獎金的人要請客喔！請整組的人吃東西」，去年抽到的人則是請星巴克。他一算就傻眼，「我們組快20個，請星巴克不就直接噴了快3千？太不合理了吧！」

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貼文引發討論，有不少人覺得可以接受，「如果其他人真的比照辦理。我是能接受，反正這多得的」、「其實還好吧？3千做一年人情ok」、「出來混，遲早都要還」、「讓這20人通通欠你一個人情，不好嗎？」「如果你平常也有吃別人請的，現在輪到你中了，就當拿出來作公關啊！」

也有網友忍不住開酸，「才一萬還要請喔 你這些組員是多可憐XDD」、「不懂為啥要做人情跟公關？他們加你薪水嗎？還是常常cover事情做不好的你？喜歡拗人的文化就直說嘛！還慣例咧？訂成部門規章明文化厚恩厚？」也有人給出建議，「挑買一送一當天。」

事實上，每年尾牙幾乎都有員工抱怨這件事，就有網友建議，「請飲料就行了」、「要請什麼你決定，出錢的最大，如果不接受就不要請。」