不只陳佩琪喊告！被控柯文哲羈押當天吃大餐　陳智菡也揚言告鄭淑心

▲陳智菡。（資料圖／立院民眾黨團提供）

記者袁茵／台北報導

2014年協助前民眾黨主席柯文哲選台北市長的醫師許富舜，日前稱「曾親眼見到這些金額被帶回家」等，柯妻陳佩琪喊話要求提供證據；此外，柯2014年募款委員會執行長鄭淑心6日再爆，有人反映當時捐款卻沒拿到收據，陳佩琪喊話提告2人。立院黨團主任陳智菡6日加碼痛批，鄭淑心攻擊她在柯羈押庭當天吃大餐，請鄭拿出證據，否則也要提告。

針對許富舜5日指控柯文哲2014年選舉，曾有收受政治獻金卻未存入專戶一事，陳智菡6日上午代轉陳佩琪聲明，昨日許富舜並未提出證據，只請記者聯繫醫師史書華，並稱史捐10萬元也沒有拿到收據非常生氣，但經查證，2014年5月20日史書華捐贈柯文哲10萬元，競總會計同年5月28日寄出收據，並於同年5月30日打電話確認本人收到。

陳佩琪也公布從監察院調閱的2014年史書華捐贈紀錄，表示收據號碼為10330161800002800000，由於時間久遠，目前監察院網站無法線上查詢，但稍早已於監察院取得實體憑證，可證明許富順等人所言為不實指控。

另外，陳佩琪聲明也指，許富舜、鄭淑心在網路上的指控，已造成柯文哲與家庭成員名譽嚴重受損，陳佩琪已委由律師發出存證信函，準備提告刑事加重毀謗罪和民事求償，捍衛名聲也遏止敗壞社會風氣之不良行為。

▲2014年史書華捐贈給柯文哲的政治獻金監察院紀錄。（圖／陳佩琪提供）

被問到從昨天至今許多人出來放話，但都沒有受訪公開說明，會不會覺得被潑髒水，讓民眾黨疲於奔命澄清？陳智菡6日上午於立院受訪時回應，刻意潑髒水行為非常非常惡劣，「這件事情為什麼早不說晚不說，柯文哲之前被釋放時不說，在柯文哲即將要抗告時，才這樣潑髒水。」

陳智菡指出，許富舜第一階段指控沒拿出任何證據，把火引向史書華說史書華很生氣、捐錢沒拿到收據，但「這不就打臉你了嗎？收據已經寄給你本人了，監察院也紀錄存證在此，請問要造什麼謠言？」

陳智菡說，非常遺憾看到鄭淑心開始做很多攻擊，甚至包含她本人也被攻擊，鄭稱柯文哲開羈押庭當天，她跑去喜來登桃山餐廳吃大餐，底下包含綠營側翼訕笑「用柯文哲遺產吃好穿好」、「完全不顧柯文哲」，這些完全都是很惡意要帶風向，「當天我人到底在哪、有無出現在喜來登，甚至是桃山餐廳，也請鄭淑心拿出你的證據，否則我也要採取法律行動。」

▼鄭淑心稱陳智菡於2日柯文哲被羈押當天，跑去喜來登飯店桃山日本料理包廂用餐，陳智菡否認並喊話提告。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡）