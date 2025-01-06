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史書華稱找不到捐款紀錄　陳智菡曝查詢結果：致電監院花22元就有

▲▼盾牌牙醫史書華今天上午舉辦「挺美德，護台灣！民間意見領袖聯合捐募」記者會。（圖／盾牌牙醫史書華提供）

▲史書華。（資料圖／盾牌牙醫史書華提供）

記者袁茵／台北報導

2014年協助前民眾黨主席柯文哲選台北市長的醫師許富舜，日前在柯妻陳佩琪文章留言「曾親眼見到這些金額被帶回家」等，陳佩琪因此喊話要求提供證據，而許則說可問牙醫史書華，史堅稱自己捐了10萬元沒收到收據、監察院系統找不到捐款。對此，立院民眾黨團主任陳智菡回擊，可以打電話到監院查詢，一個20元、印出2元，22元讓史書華閉嘴。

陳智菡6日中午於臉書表示，史書華到處說自己2014年捐了柯文哲10萬，但都沒收到收據很生氣、氣死了、氣了十年，經查證，會計說不但有寄出，也跟他「確認過」有寄到。

陳智菡也秀出監察院資料，提及今到監院申請「103年台北市長擬參選人柯文哲政治獻金專戶-首次會計報告書」，不只能證明柯文哲有申報、錢也匯入專戶，沒想到記者會都開完了，史書華還是堅持在監察院官網上查找不到紀錄，然後說正在跟蓬佩奧吃飯，叫記者不要吵他，造完謠拍拍屁股想繼續吃民主自助餐，這手法真的很蟾蜍。

陳智菡指出，史書華十年來一直聲稱找不到的捐款紀錄，其實不難找，有點智商、願意求證的人都歡迎打電話到監察院查詢，「只要表明『查詢政治獻金專戶』即可，要印出資料要到現場，查一個專戶20元、印出加2元，22元讓貼牌牙醫閉嘴。」

▲▼針對史書華說查不到2014年捐款給柯文哲10萬元資料，陳智菡表示打電話到監察院花22元查詢與列印即可。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡）

▲針對史書華說查不到2014年捐款給柯文哲10萬元資料，陳智菡表示打電話到監察院花22元查詢與列印即可。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡）

針對許富舜說史書華一直不爽捐的10萬不見，陳佩琪6日於臉書表示，史書華確實於2014年5月20日捐贈10萬元， 當時會計在5月28日寄出收據， 並在5月30日去電詢問是否收到， 收據編號：10330161800002800000。

而陳佩琪也透過陳智菡發表聲明稱，經查證，2014年5月20日史書華捐贈柯文哲10萬元，競總會計同年5月28日寄出收據，並於同年5月30日打電話確認本人收到，收據號碼為10330161800002800000，由於時間久遠，目前監察院網站無法線上查詢，但稍早已於監察院取得實體憑證，可證明許富舜等人所言為不實指控。

但史書華於Threads發文回應，「他有編號，但是我沒有收到收據，時間這麼久了，我也無法確認他寫了一排編號是不是真的，畢竟960+110都可以等於960110了，這個聲明只有證明我的確有捐錢給柯文哲，而且還是他當年聲勢最低、沒有任何人要幫他的時候。」

史書華指出，「至於收據，我沒收到，我並不在意收據，因為我當時認為是幫助工讀生、是幫助新政治，所以有沒有收據，我都不介意，至少可以確定我沒有收據可以拿來抵稅，而且我在監察院系統找不到這筆捐款，我不確定這代表什麼？我這筆錢不是政治獻金嗎？還是？我也不懂，我只是捐錢，錢他們怎麼用或怎麼搬去哪裏？該好好解釋的是他們。」

▼史書華6日表示監察院查不到2014年捐款給柯文哲10萬元的資料 。（圖／翻攝自Threads／史書華）

▲▼史書華6日表示監察院查不到2014年捐款給柯文哲10萬元的資料 。（圖／翻攝自threads／史書華）

▲▼史書華6日表示監察院查不到2014年捐款給柯文哲10萬元的資料 。（圖／翻攝自threads／史書華）

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