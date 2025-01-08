訂房小心！凌晨收1封email「是詐騙」　他驚呆：仿得一模一樣

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人出遊會用訂房網找住宿，有網友表示，凌晨收到某訂房網的電子郵件，他一早起來看到差點被騙，「還好夠清醒，連訂房日期、旅館都仿得一模一樣！」提醒有訂房的人，如果收到類似的信，點進去連結，看到再次驗證信用卡資料的話一定要小心，「專挑凌晨發信超壞！」

有網友在Threads貼出截圖，文中表示，一早起來就差點被詐騙，只見他收到某訂房網的電子郵件，看起來像是要他輸入確認碼或驗證碼。令他詫異的是，那其實是詐騙信件，「還好夠清醒，連訂房日期、旅館都仿得一模一樣！」

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原PO說明，當時他進入像訂房網專人客服的網站，被要求再次驗證信用卡資料，「大家小心！專挑凌晨發信超壞。」他也在留言處說，認真研究後發現，是駭客駭進訂房網，直接用飯店帳號發訊息，才會有電子郵件通知且如假包換。

至於原PO如何看破？他透露自己點進去連結後，就出現pop up視窗，訊息則寫輸入完卡號還要等7分鐘，「聽起來就很像要盜刷我的卡」。另外，他有發現寄件者網站網域不對，「而且如是因為卡刷不過，要取消客人的預約，飯店都會留24HRS作業時間給消費者～」最後直呼「年末錢包真的要守好！」

貼文一出引發議論，「上次差點被騙，但是一想到誰會凌晨發email，然後又要輸入信用卡號，我就不理會了。隔天飯店來信說他們的帳號被盜用」、「更狠一點的信是連寄件人寄件地址都可以一模一樣，所以真的是要謹慎啊」、「真的要看寄件人信箱」、「我也有收到詐騙連結，點下去我的iPhone提醒我是惡意連結，之後我就直接洽客服人員，果然是詐騙！」

其中，就有過來人提醒，「記得訂完後要刪掉信用卡資訊哦！我就是沒刪掉，差點被盜刷13萬。好險後面末五碼錯誤。」